Lidé se budou moci místo občanského průkazu prokazovat aplikací v telefonu

Občanský průkaz v podobě aplikace v mobilu budou moci občané začít používat už od ledna.

„Od ledna ji budou akceptovat úřední orgány státní správy, ale také některé obce i kraje. Od léta na úřadech práce a finančních úřadech,“ řekl při předchozím projednávání návrhu vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Policie by mohla aplikaci v mobilu jako občanský průkaz akceptovat již v březnu nebo dubnu. Za zneužití eDokladu, což bude přestupek, má hrozit pokuta do 10 tisíc korun.

Při cestování po Evropské unii se ale lidé, kteří místo cestovního pasu berou i do zahraničí občanský průkaz, bez současné plastové kartičky neobejdou, aplikace ji v tomto případě nahrazovat nebude.

Pravidla pro úložiště jaderného odpadu

Senát bude schvalovat i pravidla pro přípravu stavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Místo určí vláda, neuspěli poslanci, kteří prosazovali, aby obce měly právo veta. Ani senátní výbory nevyhověly požadavku, aby dotčené obce měly právo vetovat výstavbu úložiště na svém území.

Zájem obcí nemůže podle ministerstva průmyslu a obchodu převýšit zájem státu a nemůže zneužívat princip „not in my backyard“ – tedy jsem pro, ale nesmí to být u mě na dvorku či za humny.

Hospodářský výbor chce do zákona vrátit ustanovení vyškrtnuté Sněmovnou, podle kterého by rozhodnutí vlády o výstavbě bylo podmíněno souhlasem obou parlamentních komor.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce prověřit čtyři možná místa pro budoucí úložiště, z toho dvě na Vysočině – Horka a Hrádek. Třetí zvažovaná lokalita Janoch je u jihočeského Temelína, čtvrtá Březový potok na Klatovsku.

Prodloužení ochrany uprchlíkům z Ukrajiny

Senát schválí i prodloužení dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, až do konce března 2025.

Novela lex Ukrajina také zkracuje dobu bydlení běženců v bezplatném nouzovém ubytování na nejvýše 90 dnů, platit to přitom začne od září příštího roku. Nyní mohou v bezplatném nouzovém ubytování uprchlíci před Putinovou válkou bydlet nejvýše 150 dnů.

Výjimku mají zranitelné osoby, které tuto možnost zatím mají bez omezení.

Ministr zdravotnictví Válek si od novely zákona slibuje léky ve všech lékárnách

Senát bude schvalovat i změnu zákona, od níž si ministr zdravotnictví Vlastimil Válek slibuje omezení výpadků dostupnosti léků.

Novela má uložit výrobcům povinnost poskytovat léčivý přípravek ještě až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. „Jedná se o zákon, kterým chceme dostat léky do všech lékáren,“ řekl Válek.

„Zákon nezajistí výrobu léků, ale jejich spravedlivou distribuci,“ řekl ministr. Přijatý zákon výslovně zakáže, aby byly některé lékárny zvýhodňovány při distribuci oproti jiným.