Nejen Izrael, ale i Egypt. Ministerstvo po útoku v Alexandrii varuje české turisty a má jasná doporučení

„Z důvodu teroristického útoku v Alexandrii, zjevně v souvislosti s probíhajícími boji v Gaze a okolí, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v zemi, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek,“ informoval Lidovky.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Ten také doporučuje všem cestovatelům registraci v systému Drozd. Ten umožňuje poskytovat aktuální upozornění k cestám a pobytu a napomáhá organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

Vzhledem ke zhoršené situaci v Izraeli a Gaze kvůli probíhajícím bojům ministerstvo varuje před cestami do bezprostřední hraniční oblasti mezi Egyptem a Izraelem. „Aktuálně zejména důrazně varujeme před cestami z egyptského území do oblasti hraničního přechodu Rafah, který slouží pouze k humanitárním účelům a přijímá výhradně zraněné osoby a uprchlíky,“ zdůraznil Drake s tím, že výstraha platí pro celou severní část Sinajského poloostrova. Na velvyslanectví ČR v Káhiře se zatím s žádostí o pomoc nikdo neobrátil.

Bez zájezdů i na několik týdnů

Situaci sledují i cestovní kanceláře, protože Egypt je destinací, kam ročně v podzimních měsících zamíří tisíce Čechů na dovolenou. „O víkendu nám volalo pět lidí, co měli letět do Egypta v pondělí, a ptali se, jak to tam vypadá. Aktuálně tam máme tisíce klientů a žádné nebezpečí jim nehrozí, ovšem situace se může změnit,“ řekla Lidovkám mluvčí CK Blue Style Lucie Bukovanská. Žádná omezení tam tak cestovka neplánuje.

Opatření ale musela cestovní kancelář udělat u fakultativních výletů z Egypta. „Pozastavili jsme jednodenní výlety do Izraele a do Jordánska z letoviska Šarm aš-Šajch v Egyptě, které je na jihu Sinajského poloostrova,“ uvedla Bukovanská.

Kromě fakultativních výletů cestovní kanceláře stoply také zájezdy. „Ty budou přerušeny minimálně na šest, možná i na osm týdnů,“ prozradil Lidovkám místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. V Izraeli je podle něj momentálně zhruba 50 dovolenkářů. Ti jsou v zemi na vlastní žádost, protože se pohybují mimo nebezpečné oblasti.

Kompenzace cestovek

Obliba Izraele jako turistické destinace v poslední době rostla, ročně tam odcestovaly tisíce klientů. Lidé tuto destinaci navštěvují hlavně na jaře a na podzim kvůli poznávacím výletům. Konflikt ale druhou část sezony narušil. „Nejbližší naplánované odlety do Izraele jsme měli 12. října a 16. října. Klientům jsme tak nabídli výběr náhradních termínů na příští rok, nebo vrácení peněz v plné výši,“ uvedl Matěj Chválek z marketingového oddělení CK Avetour. Ročně podle něj s cestovkou Izrael navštíví zhruba 1,2 tisíce lidí.

Nejbližší zájezdy do Izraele jsou zatím naplánovány na listopad. „Je třeba ještě vyčkat na další vývoj na místě. I když je nyní situace vážná, je velmi pravděpodobné, že nebude trvat déle než přibližně 14 dnů,“ míní majitel cestovní kanceláře Hrdlička Karel Hrdlička. Pokud by se ale konflikt mezi Izraelci a Palestinci nevyvíjel dobře, CK podle Hrdličky klientům nabídne změnu termínu či storno.

V Izraeli momentálně klienty nemají ani cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours. „Nejbližší poznávací zájezd měl proběhnout za více než měsíc, ale už v tuto chvíli klienty sami kontaktujeme. Jako vždy v podobných případech klientům samozřejmě umožníme změnu zájezdu nebo bezplatné storno,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí obou kanceláří Jan Bezděk. O víkendu podle něj cestovky řešily několik málo dotazů na bezpečnostní situaci v jiných zemích, prodej zájezdů ale konflikt neovlivnil.

Ministerstvo zahraničí stále neregistruje žádné oběti mezi českými občany v Izraeli. V cestovatelském systému Drozd je podle něj aktuálně 165 Čechů.