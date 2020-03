Epidemiolog z Bulovky: Nelze se spoléhat na to, že koronavirus odejde s jarem, může se ale snížit infekčnost

PRAH Běžné chřipkové epidemie většinou končí s příchodem jara. „V případě Covid-19 bych ale nebyl takový optimista. Nelze se spoléhat ani na sílu slunce,“ říká v rozhovoru pro LN epidemiolog z pražské Bulovky Ladislav Machala.

LN: Koronavirové infekce se v našich podmínkách vyskytují poměrně běžně. Proč nás tato tak vyděsila? V čem je jiná?Koronavirové infekce se u nás sice vyskytují běžně, ale dříve způsobovaly jen lehké onemocnění typu rýmy. V tom je současný typ jiný. Koronavirům se nikdy nevěnovala velká pozornost. Například ve starších učebnicích infekčního lékařství zabírají zhruba deset řádků. Poprvé koronaviry vystrčily růžky až v roce 2002 a 2003 v souvislosti se SARS. S těmi „starými koronaviry“ už jsme byli na sebe dlouho zvyklí, kdežto nyní došlo k přeskočení zvířecího koronaviru na člověka. U SARS se říká, že to byly cibetky, u MERS z roku 2012 se říkalo, že to přeskočilo na lidi z velbloudů. A u tohoto posledního koronaviru to šlo patrně z netopýrů přes luskouny. Takže nové koronaviry – počínaje rokem 2002 – jsou významně jiné v tom, že u nich zřejmě šlo o čerstvý přeskok ze zvířete na člověka.