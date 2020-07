Rathův exporadce Bušina dostal šest let vězení za daňové úniky, též musí zaplatit desetimilionovou pokutu

Praha Bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina má jít za daňové úniky na šest let do vězení. Měl by také zaplatit 10,5 milionu korun jako peněžitý trest. V pátek o tom rozhodl středočeský krajský soud. Bušinu odsoudil jen v části obžaloby, ve zbytku jej viny zprostil. Soud uložil nepodmíněné tresty i některým dalším obžalovaným.

Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Bušina, který byl také poradcem středočeského hejtmana Davida Ratha, vinu dlouhodobě odmítá. Obžaloba tvrdila, že jeho skupina způsobila škodu 630 milionů korun. Soud má vynést verdikt nad Rathovým exporadcem, v Letňanech zazpívají No Name nebo Marek Ztracený Kromě Bušiny soud v aktuální části případu odsoudil i další obžalované - Davidu Belousovi, který byl podle obžaloby spolu s Bušinou hlavním organizátorem trestné činnosti, uložil soud také šest let a stejný peněžitý trest. Martina Bušanského soud potrestal pětiletým vězením a měl by zaplatit dva miliony korun. Tomáše Krásu, Jiřího Sháněla a Jaromíra Svobodu soud naopak osvobodil. Před soudem stál ještě Lukáš Budina, který byl již pravomocně odsouzen v první části kauzy, ve zbylých bodech obžaloby byl také zproštěn viny. Zůstává mu tak trest, který mu v roce 2018 potvrdil odvolací soud. Předseda trestního senátu Robert Pacovský rozsudek teprve odůvodní. Obžaloba tvrdí, že Bušina byl mezi lety 2007 a 2009 součástí skupiny organizující stamilionové daňové úniky v souvislosti s fiktivními fakturami za reklamní činnost. Prázdné firmy a bílí koně Podle obžaloby figurují v případu „prázdné“ firmy bez zaměstnanců a tzv. bílí koně, tedy nastrčení jednatelé, kteří neměli ani představu o své pozici a činnosti firmy. Na trestné činnosti se podle žalobkyně také podíleli úředníci daňové správy, které podle obžaloby skupina uplácela. Právě v této části byli i obžalovaní úředníci viny zproštěni. Rathův nadstandard za mřížemi? Teplická věznice i státní zástupci pochybili, tvrdí ministerstvo „Soud vzal za prokázané, že jmenovaní ve velkém rozsahu zkrátili daně,“ uvedl předseda trestního senátu Robert Pacovský. Bušinu a další odsoudil za trestnou činnost páchanou od roku 2008. V té době totiž byly na skupinu nasazeny odposlechy, ze kterých podle soudce vyplývá, že Bušina z Belousem ostatní obžalované řídili. „Bušina a Belous byli těmi, kdo stáli v pozadí, dávali pokyny, jakým způsobem mají ty společnosti fungovat,“ řekl soudce. Naopak oba muže zprostil viny za období v roce 2007. Stejně tak osvobodil všechny obžalované v části, která se týkala údajného ovlivňování úředníků daňové správy. „Lze zaregistrovat snahu kontrolovaných daňové řízení ovlivnit, ale zdali a jakým způsobem bylo ovlivněno, nelze uzavřít,“ konstatoval Pacovský. V případu bylo původně obžalováno 14 lidí. Krajský soud v Praze v roce 2015 uznal osm z nich vinnými, zatímco Bušinu a další lidi včetně úředníků obžaloby zprostil. Soud tehdy uvedl, že nebyly nalezeny důkazy, které by umožnily popsat jejich konkrétní jednání a zapojení do trestné činnosti. Odvolací senát pražského vrchního soudu o tři roky později potvrdil odsuzující část rozsudku a mírně upravil uložené tresty. Zprošťující verdikt ale zrušil s odůvodněním, že krajský soud může použít odposlechy, které jako důkaz v minulosti zamítl. Bušina byl obžalovaný také z toho, že v roce 2006 předložil padělek maturitního vysvědčení, aby se dostal na vysokou školu. Krajský soud původně stíhání ve věci zastavil, po rozhodnutí vrchního soudu se jí ale zabýval znovu. V pátek soud znovu rozhodl o zastavení stíhání. I v této části Bušina obžalobu odmítá.