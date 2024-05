Kým se inspiroval příběh s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli? Historik má s dramatem Svatá zásadní problém

Lidovky.cz: Viděl jste nový televizní film Svatá? Co mu jako historik zabývající se touto problematikou říkáte?

Moc se mi nechce hodnotit film inspirovaný tématem, který jsem odborně zpracoval. To raději ponechám na ostatních. Nerad bych sklouzl do role odborníka, který bude dělat chytráka a kritizovat umělecké ztvárnění příběhu inspirovaného skutečnými událostmi, dohledávat jeho historické nedostatky a odchylky od předlohy. Jen si neodpustím poznámku, že poselství filmu „lež a podvod může být důležitější než pravda“ mi přijde podivuhodné.

Lidovky.cz: Konzultovali s vámi jeho tvůrci námět?