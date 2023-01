Plné náměstí i Jezulátko. V Ústí přivítali lidé generála skandováním Pavel na Hrad

Ještě předtím ale generál zavítal do Masarykovy nemocnice, kde se sešel s laborantkami z místního oddělení, kterým poděkoval za nasazení během covidu. „Poděkovaly jsme i my jemu za to, že někdo ocenil konečně naši práci,“ uvedla jedna z pracovnic. Nikdo podle ní na tom nebyl během covidu tak špatně jako zaměstnanci nemocnic. „Kladly jsme panu Pavlovi otázky, například na to, co dělat s neustále se rozšiřujícími nůžkami mezi různými kraji,“ doplnila. Pavla přivítaly domácí bábovkou, on jim naopak rozdal růže.

Během zhruba dvacetiminutové debaty byl tázán i na informace o válce, které nyní kolují v řetězových e-mailech či které využívá na billboardech Pavlův protikandidát. „Pokud někdo šíří lži, tak to beru jako zbabělství. Využívat obav lidí z války k tomu, aby se někdo zviditelnil, to mi přijde opravdu zbabělé,“ vysvětloval.

Babiš nechal o víkendu vylepit po republice billboardy se sloganem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“

Po krátké návštěvě nemocnice zamířil Pavel do centra Ústí nad Labem, na Mírové náměstí. Sem ho doprovodil místní senátor Martin Krsek (SEN 21 a Piráti), který mu cestou popisoval zajímavosti. „Je zde pestrá architektura. Třeba dům v severoněmeckém stylu, vedle československý pomník. Máme tu i art deco,“ popisoval.

Prostranství náměstí bylo téměř celé zaplněné, mnoho lidí sledovalo dění z ochozů vedlejšího nákupního centra. Ti přivítali Pavla bouřlivým potleskem, on jim poděkoval za hojnou účast, kterou prý nečekal.

Od podporovatelky v moravském kroji dostal sošku Jezulátka v reakci na to, že prý expremiér Babiš u sebe také jednu neustále nosí. „Říkal jsem svému týmu, že takhle se nedají vyhrát volby, když nemám žádné Jezulátko. To jsem nečekal, že tady jedno dostanu. Teď už jsem vybaven, je to dobrý,“ ocenil.

Mnozí příchozí nebyli z Ústí. „Je to slušný člověk, za kterým je vidět kus práce,“ uvedl pro Lidovky.cz generálův podporovatel Tonda, který přijel z Litoměřic. „Přijeli jsme cíleně, volili jsme ho již v prvním kole. Dlouhodobě ho ale nepodporujeme, až od té doby, co je vidět,“ doplnil. Podle něj nemá nad tím, že by chtěl generál zatáhnout Českou republiku do války, cenu ani přemýšlet. „Kdo má všech pět pohromadě, trošku sleduje dění a má selský rozum, tak se mu z těchto informací chce zvracet,“ sdělil.

„To, že zde vítězí Babiš, je dáno složením obyvatelstva. Dřív tady vítězili komunisté, Zeman, teď Babiš. Nechci říkat, že zde jsou omezenější lidé, ale nejsou tak dobře informovaní,“ sdělila pro Lidovky.cz místní obyvatelka Helena Kořínková.

„ Je tu také hodně nepřizpůsobivých a chudých,“ doplnila seniorka Vlasta s tím, že šli s manželem volit Pavla, aby zachránili čest důchodcům. Ani úterní akce ale podle nich nemá příliš šanci poměry změnit. „Jsme tu ti, kdo by ho za prezidenta chtěli. Ti přišli. Ostatních asi jen pár,“ uzavřela Vlasta.