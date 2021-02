U Hamáčkova domu demonstrovalo 150 lidí proti opatřením. Přinesli si vlajky, transparenty i rakev

Praha V Mratíně u Prahy u domu ministra vnitra Jana Hamáčka lidé demonstrovali proti vládním koronavirovým opatřením. Akci uspořádala iniciativa Chcípl PES.

Demonstrace začala v sobotu kolem poledne. Shromáždilo se tam zhruba 150 lidí. Na místě byla policie, která na protest dohlížela, píše TN.cz. Na neděli je poté naplánována další demonstrace na Václavském náměstí v Praze.



Řada z demonstrantů před Hamáčkovým domem nemá podle TN.cz nasazené roušky. Přinesli si s sebou vlajky, transparenty a několik z nich neslo na ramenou rakev. Pochod dorazil k domu vicepremiéra kolem 12:30.

Hamáček potvrdil, že je doma a demonstranty slyší, píše CNN Prima News. Podle něj je za hranou, aby se protestující scházeli lidem u domova a pokřikovali. Protest považuje za invazi do soukromí.

„Navíc těch 150 lidí mě vyzývá k tomu, na čem už 14 dní děláme, a to abychom vrátili děti do škol. Moc to nechápu. Rozumím tomu jako výrazu frustrace jisté skupiny lidí. Kdyby demonstrovali před ministerstvem vnitra, Úřadem vlády nebo Lidovým domem, tak bych to chápal. Bydliště už je moc,“ uvedl ministr pro Primu.