Hasiči zasahují kvůli bouřce na Hranicku na desítce místech. Popadané stromy zablokovaly vlak na trati

„U Hranic došlo k pádu stromu do profilu trati. Hasiči provádějí evakuaci cestujících, šlo celkem o 15 lidí. Vše je bez zranění. Situace je prozatím stabilizovaná. Zasahujeme, společně s dobrovolnými jednotkami, zejména na Hranicku a to kvůli popadaným stromům a na Olomoucku,“ uvedl mluvčí hasičů. V Kožušanech-Tážalech dobrovolná jednotka odstraňovala spadené stromy a pustila se také do čerpání vody v zatopeném zahradnictví, doplnil Buryánek.



Podle informací Českých drah stromy zastavily dopravu na trati mezi Hranicemi a Přerovem, doprava je již zhruba od 21:30 obnovena, překážku na trati evidují dráhy také mezi Olomoucí a Grygovem.