Pražské hlavní nádraží dostane obří pergolu. Jako v Dubaji, nechápou kritici

Předmětem soutěže, která začala loni v květnu, bylo komplexní řešení nádraží a jeho nejbližšího okolí. Soutěžní týmy dostaly za úkol navrhnout novou podobu odbavovací haly, jejíž rekonstrukci SŽ v nejbližších letech plánuje.

Dále se řešily úpravy Vrchlického sadů a napojení na novou tramvajovou trať, která povede od Národního muzea před budovu nádraží a následně Opletalovou ulicí do Bolzanovy ulice.

Ze tří finalistů vybrala hodnoticí komise návrh dánského studia, který harmonicky kombinuje architekturu, urbanismus, krajinářství a dopravu. „Ačkoli se návrh zdá poměrně radikální, dobře se vypořádal s prostorem nacházejícím se v pražské památkové rezervaci. Zachovává historické architektonické prvky, které dále rozvíjí, a zároveň počítá s obnovením a oživením prostoru před Fantovou budovou,“ uvedl předseda komise, architekt Jaroslav Wertig.

Dominantním prvkem návrhu je velká dřevěná konstrukce. Ta se bude klenout od nadále prosklené odbavovací haly, kterou částečně zastřeší, směrem k Vrchlického sadům. Pod ní propojí prostor před nádražím s úrovní magistrály široké schodiště, na které naváže nový přechod přes frekventovanou silnici směrem k historické Fantově budově.

Úprav se dočkají i parkoviště nebo prostranství před nádražím, kde vznikne nová zastávka tramvaje.

„Naší ambicí je, aby nové nádraží bylo nejen udržitelným a funkčním centrem mobility, ale aby se zároveň stalo součástí každodenního života lidí a místem, kde se budou setkávat a trávit čas,“ uvedl ředitel pro globální trh vítězného studia Jacob Kurek. Cílem týmu podle něj bylo co nejlepší propojení haly, Fantovy budovy a parku do jednotného celku.

„Co mě na návrhu zaujalo nejvíce, je komfortní propojení s Fantovou budovou,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel SŽ.

„Navíc (návrh) doplňuje řadu nových a pro návštěvníky atraktivních prvků jako vodní prvky nebo venkovní kavárny,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN), podle kterého po rekonstrukci bude prostředí přívětivější pro cestující. Přeměnu parku, nyní Pražany nelichotivě přezdívaného Sherwood, a napojení na tramvajovou trať ocenil i primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Bude tam zima, namítají kritici

Odezvy na sociálních sítích ohledně nové přístavby příliš pozitivní nejsou. Uživatelé často zmiňují, že jde jen o konstrukci se střechou, tudíž v zimě nebo obecně za nevlídného počasí nebude čekání příjemné. Z prezentované vizualizace zřejmě mylně vyvozují, že prostor bude otevřený a nahradí současné vybavení s obchody a restauracemi.

„5 měsíců v roce tam bude zima jako kráva. Nebudou tam restaurace, kde si člověk důstojně muže počkat na další spoj. Chybět bude i knihkupectví uprostřed, kde také byla perfektní klidná kavárna,“ popsal svoje pochyby pod příspěvkem Zdeňka Hřiba o novém provedení uživatel Jan na platformě X.

„Já bych tam rád v zimě neumrznul,“ zmínil uživatel Alexandr.

Zimu při čekání uvádělo množství diskutujících. „Spousta lidí se ptá, jestli tam nebude v zimě zima a v létě vedro. Mne by to také zajímalo,“ zmínil uživatel Luděk.

„Asi radši za dubajskou architekturou poletím do Dubaje, tam je aspoň teplo…“ uvedl Jakub. Další uživatelé také zmiňovali, že návrh vypadá jako ze Středomoří nebo Blízkého východu.

„Architektura nezapadá do Prahy. Vypadá to na halu ve Španělsku. A proto se mi to nelíbí. Nepasuje mi to tam,“ uvedla uživatelka Tereza.

„Vizualizace jsou pěkný. Teď ještě z magistrály udělat normální ‚lidskou‘ městkou třídu, tj. ubrat nebo aspoň zúžit pruhy (a ne, není třeba čekat na okruh), doplnit cyklostezku a nějakou tu zeleň. Bez toho bude sebelepší Hlavák šťastný jen z půlky,“ popsal uživatel topkapi, kterému se návrh líbí.

„Bude to super. Hlavně ať se začne s realizací co nejdříve. Jaký je odhad začátku realizace a co by ještě mohlo realizaci zhatit?“ ptal se uživatel Petr.

Schéma nového zastřešení hlavního nádraží (28. listopadu 2023)

Institut plánování a rozvoje prahy (IPR) na platformě X upřesňuje, že odbavovací halu bude od části s novým přístřeškem nadále oddělovat prosklený vstup a většina nádraží bude vytápěná.

„Otevřená, ale zastřešená část, bude fungovat jako přestupní prostor pro tramvaje a metro a bude nabízet komfortní vstup do parku i odbavovací haly. Díky tomu, že se pod ní nachází vestibul metra. Celá konstrukce je zakryta ETFE fólií,“ uvedl IPR.

Vítězné studio uzavře smlouvy se všemi třemi zadavateli soutěže, tedy s pražským magistrátem, SŽ a dopravním podnikem (DPP). Následně architekti dopracují svůj návrh do podoby architektonické studie, ke které se bude moci na přelomu letošního a příštího roku vyjádřit i veřejnost. Poté studio připraví projektovou dokumentaci pro povolovací proces.

Stavba Nového Hlaváku by měla začít v roce 2028. Podle odhadů rekonstrukce vyjde na dvě miliardy korun.