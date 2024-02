Hnutí ANO má celostátní sněm. Babiš ani Havlíček na něm nemají soupeře

Bývalý premiér Babiš obdržel nominaci ze všech 14 krajů, stejně jako Havlíček, a je prakticky jisté, že povedou hnutí i do voleb do Sněmovny v příštím roce.

Babiš, jemuž bude letos 70 let, před pár dny řekl, že podle něj funguje velmi dobře rozdělení úkolů, na němž se dohodli s Havlíčkem a se šéfkou poslaneckého klubu Alenou Schillerovou, která bude také obhajovat pozici místopředsedkyně strany.

„Karel Havlíček by byl určitě skvělý premiér. Určitě paní Schillerová by mohla být asi první premiérkou, takže to je dobře, že máme vlastně tři kandidáty na tento post,“ řekl v prosinci Babiš v Rozstřelu iDNES.cz.

„Dezinformace podle podání této vlády je zkrátka jenom pravda o jejich neschopnosti,“ tvrdil Babiš, když se ANO ve čtvrtek snažilo prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli okolnostem, za nichž měl premiér a předseda ODS Petr Fiala uložený necelý milion korun (950 tisíc Kč) v Podnikatelské a družstevní záložně.

Kritizoval také znovu vládu za rozhodnutí o koupi stíhaček F-35 a prosazoval nákup amerického mobilního raketového systému protivzdušné obrany Patriot.

V dopoledním bloku sobotního jednání ANO vystoupí s projevy Babiš, Havlíček a Schillerová. Odpoledne přijdou na řadu volby předsednictva. Na řadové místopředsedy nominovaly kraje osm lidí.

Jedna pozice místopředsedy je v nynějším vedení hnutí neobsazená, největší šanci na její zisk má podle devíti krajských nominací pražský poslanec Robert Králíček. Více nominací než on získali pouze současní tři místopředsedové - Alena Schillerová, Richard Brabec a Radek Vondráček.

Další čtyři kandidáti na místopředsedy mají po jedné nominaci. Poslanci Jana Mračková Vildumetzová, Roman Kubíček, Josefa Bělica a dřívější druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.