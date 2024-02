Havlíček: Stínová vláda jede naplno, není v ní místo pro pohodlné. Sestava nemusí vydržet do voleb, varuje „lenochy“

„Zatímco jiní snídají, tak hnutí ANO již vyjíždí za občany. A zatímco ostatní již šli večer do vinárny, tak my opět vyjíždíme za našemi voliči,“ glosoval Havlíček, který je známý workoholik pověstný tím, že vstává okolo čtvrté hodiny ranní.

„Když sportovec tvrdě trénuje, tak lidé neříkají, že je sportoholik. Naopak ho chválí za správný postup,“ uvedl pro Lidovky.cz Karel Havlíček s tím, že stínová vláda „šlape naplno, funguje jako žádná jiná v dějinách ČR“. Nyní musí prý členové stínového kabinetu dle Havlíčka provést „kobercový nálet – plout po vodě, jít po souši a letět vzduchem, tedy využít všech dostupných cest k zaujmutí voličů“.

Kila dolů!

„Prozatím mě to baví, nicméně nezdravé to určitě může být,“ sdělil serveru Lidovky.cz poslanec a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka na otázku, zda takové pracovní tempo není příliš vražedné. „Tah na branku však něco stojí,“ míní. Na sněmu si dělal legraci ze své váhy, za což ho delegáti ocenili smíchem. „Nadnesl jsem to i proto, že se chci dát do formy,“ doplnil Juchelka.