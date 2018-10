‚Homosexuálové budou vládnout.‘ Skandální kázání nelze přejít, kritizuje projev kněze Halík

Ačkoliv se bohoslužba konala v katedrále sv. Víta, vedení tamější kapituly se na její organizaci nepodílelo. Probošt kapituly, biskup Václav Malý, byl ten den v kanadském Torontu, protože pečuje o české věřící v zahraničí. Děkan kapituly Ondřej Pávek pak pro Lidovky.cz potvrdil, že on duchovního Piťhu na místo nezval.

„Ke mně se dostala informace, že se to domlouvalo přes pana kardinála (Duku). Nevěděl jsem, o čem bude monsignore Piťha hovořit, nepodléhá to žádné kontrole,“ uvedl děkan Pávek, který se k samotnému obsahu projevu vyjádřit nechtěl.

Biskup Malý má k Piťhově řeči výhrady. „Myslím si, že ten styl a tón by měl být jiný. Je třeba velkorysosti, lidi je potřeba povzbuzovat a ne věci líčit černobíle,“ uvedl pro Lidovky.cz Malý.