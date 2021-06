Jak budou letos učitelé hodnotit žáky? Většina známek z distanční výuky není příliš vypovídající

16. června 2021 12:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Až na pár posledních týdnů se velká část dětí v tomto pololetí učila od Vánoc z domova. Učitelé tak nyní znovu řeší, co jim napsat na vysvědčení. Mají své žáky hodnotit za to, jestli zvládnou napsat bez chyby diktát na vyjmenovaná slova, nebo za snahu a vytrvalost, i když v diktátu se chyba sem tam objeví? Jak si udělat pravdivý obrázek o tom, co všechno zvládly, a jak zařídit, aby klasifikace byla spravedlivá?

„Já se s tím vypořádávám každý rok. Snažím se hodně zdůrazňovat, že známka studenta nedefinuje, že se odvíjí od toho, jaké úsilí v předcházejících měsících vložil do učení, a že to není nic konečného,“ líčí své každoroční zápolení se známkami Alexis Katakalidis, který učí na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Zdá se, že známkování obecně není příliš objektivní způsob hodnocení, spíš vypovídá o tom, jak žák nebo student splnil očekávání konkrétního učitele. „Nikde není napsáno, jak by taková jednička měla vypadat, není stanovená žádná jasně daná úroveň, kterou každý rozezná,“ říká Alexis.

Letos se učitelé s velkou částí svých žáků vídali prakticky jen přes monitory počítačů a udělat si jasnou představu o tom, jak daleko se v učení dostali, je pro ně těžší. Natož je ohodnotit odpovídající známkou. I proto ministerstvo školství už na konci minulého roku školám doporučovalo, aby místo známkami hodnotily své žáky raději slovně a aby do klasifikace zahrnuly i takové dovednosti, jako je motivace k učení, schopnost spolupracovat s ostatními nebo zorganizovat si školní práci tak, aby byly na dálku zadané úkoly odevzdány včas. Ovšem škol, které se podle tohoto doporučení rozhodly řídit a známky na vysvědčení skutečně vyměnily za věty, na konci zimního pololetí moc nebylo. A nic nenasvědčuje tomu, že by to na konci toho letního mělo být jinak.