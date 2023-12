Železný končí i v Událostech, údajně to s novým ředitelem nesouvisí. Potřebuji se dát zdravotně dohromady, řekl

„Hlavní důvod je, že se potřebuju dát dohromady zdravotně. Tento rok pro mě byl hodně těžký a začalo se to podepisovat na mém zdraví. To je pro mě teď prioritou,“ uvedl Železný pro Lidovky.cz. Podílet by se nyní měl na přípravě nových projektů ČT24.

Moderátor odmítl, že by toto rozhodnutí souviselo s novým generálním ředitelem ČT Janem Součkem, který do své funkce nastoupil 1. října. „Já si ani neumím představit, jak by to mělo souviset,“ řekl Železný.

Že opustí Události, komentáře, Železný avizoval už na začátku září - ještě před tiskovou konferencí, kde Souček poprvé představil nové vedení. „Na jaře jsem se - už před volbou nového generálního ředitele - rozhodl, že Události, komentáře chci dělat jen do konce roku, pak se zaměřit na Události a další projekty ČT24,“ napsal tehdy na sociální síť X (dříve Twitter).

Za Železného už má ČT náhradu. „Od prosince začíná moderovat pořad Události dlouholetý zlínský reportér Josef Kvasnička a hlavní diskuzní pořad – Události, komentáře – dosavadní moderátorka pořadů Newsroom ČT24 a 90' Tereza Řezníčková,“ uvedla ČT na síti X.

Železný původně zvažoval kandidaturu na nového ředitele ČT - ale jen za podmínky, že se tehdejší šéf Petr Dvořák nepokusí o obhajobu postu. Hned po Dvořákově porážce připomněl Součkovu spolupráci s agenturou New Deal Communications spojenou s lobbistou Markem Dalíkem. Ten byl v roce 2017 odsouzen na pět let vězení za pokus o podvod v kauze pandury, jež se týkala nákupu transportérů pro armádu. V roce 2004 byl Dalík zapletený i do korupční aféry Kořistka.

„V agentuře jsem pracoval dva roky a čtyři měsíce, do prosince 2004. Opustil jsem ji z důvodu svědomí poté, co byl Marek Dalík poprvé podezříván z korupčního jednání v kauze Kořistka. Dalíka jsem skoro dvacet let neviděl,“ reagoval na to tehdy pro Lidovky.cz Souček.