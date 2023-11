Smysl pro tumor či cyklus o rakovině s Bartoškou. Co chystá Česká televize na příští rok?

Jde o první programový počin, který prezentoval nový generální ředitel Jan Souček, jenž do funkce nastoupil 1. října. „Česká televize vstupuje do své osmé dekády, a to se svěží nabídkou. Diváci tradičně v programu najdou pořady vlastní tvorby od známých i začínajících tvůrců, ale i ty zahraniční,“ řekl Souček.

Do zákulisí ČT pozve diváky druhá řada seriálu Dobré ráno, Brno! „Budeme se více věnovat věcem, které na obrazovkách běžně nevidíme – jako je třeba den otevřených dveří, půjčování kamer a zvukařské techniky,“ avizoval režisér a scenárista Jan Prušinovský.

Komediální krimi seriál To se vysvětlí, soudruzi! naváže na populární projekty, jako byly Arabela nebo Létající Čestmír. V hlavních rolích pracovníků Ústavu paranormálních jevů se představí Jiří Macháček a Jan Cina. „V Československu za komunismu skutečně existoval vědecký institut, který se zabýval paranormálními jevy. Ve scénáři jsme ale tomuto ústavu lehce rozšířili pravomoci. Naši hrdinové nesedí jen v kanceláři, ale chodí do terénu a vyšetřují vše, co alespoň trochu vypadá paranormálně,“ řekl spoluscenárista Miro Šifra.

V programu ale nebudou jen veselé seriály. Od 7. ledna bude osm nedělních večerů patřit Smyslu pro tumor režisérky Terezy Kopáčové, která už má na kontě cykly jako Nevinné lži, Metanol nebo Ochránce. Vyprávět bude příběh ambiciózního studenta neurochirurgie, který se nečekaně stane onkologickým pacientem. V seriálu se objeví i Jiří Bartoška, který sám čelil rakovině mízních uzlin. „Vytáhneme témata, která je potřeba řešit. Rakovinu dle statistik někdy dostane každý třetí Čech, každého se to nějak dotkne. Je dobré se na to připravit – i zprostředkovanými zážitky,“ popsala Kopáčová.

Scénář pro Bohdalovou

Premiéru bude mít také snímek Svatá. Příběh o ženě, která přežila hrůzy gulagu, napsal scenárista Marek Epstein pro Jiřinu Bohdalovou k jejím 90. narozeninám. „Je to příběh, který klade otázku, jestli pravda je absolutní hodnotou. Láska je kolikrát nad pravdou, protože je připravená odpustit lež. A mnoho pravd může zabít lásku. To jsem se snažil do filmu dostat,“ řekl režisér Jiří Strach.

Z kin se do programu ČT dostanou snímky Arvéd, Oběť či Hranice lásky. Veřejnoprávní teletize se chystá odvysílat také desítky dokumentů. „Za pozornost stojí druhá řada cyklu Plné hnízdo, který představuje pěstounské rodiny z celé republiky. Vypíchl bych i druhou řadu Příběhů starých hospod – kde se představí hospody, které patří k našim dějinám,“ řekl programový ředitel ČT Milan Fridrich. Novinkou bude talkshow Výborná show s moderátorkou Lucií Výborná. V televizi se objeví v březnu.

Souček avizoval, že se zaměří i na iVysílání. Chystají se premiéry projektů vytvořených právě pro tuto online platformu. Půjde o seriál Adikts o studentech adiktologie, kteří se nebojí experimentovat, doplněný o dokumentární cyklus Česko na drogách. K vidění bude i minisérie Game Story věnovaná vzniku českých počítačových her.

„Také by měla vzniknout ještě větší škála předvybraných skupin pořadů, jež by diváka mohly zajímat. Televize bude muset do pořadů, které budou určeny pro webové platformy, přeorientovat část svého výrobního úkolu,“ popsal před časem pro Lidovky.cz Souček.