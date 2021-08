Maláčová místo na vládě seděla v hospodě s ‚levičáky’ a porušila opatření. ‚V zápalu debaty jsem to nesledovala‘

Maláčová se bavila ve společnosti dalších více než deseti lidí. „Příjemný večer se spoustou mladé naděje z levičáckého twitteru,“ napsala ministryně ke zveřejněné fotce.

Současné vládní nařízení však povoluje přítomnost pouhých čtyř lidí u jednoho stolu. Za zveřejněný snímek sklidila kritiku občanů i politiků. K situaci se vyjádřil například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Je podle něj chyba, že ministryně porušuje nařízení vydaná vládou.

„Opatření je platné pro všechny. Viděl jsem to na sociálních sítích. Zaujalo mě, že se to dělo přesně v 19:30, kdy zasedala vláda, kde byli přítomni všichni ministři až na paní Maláčovou. To už je ale její svědomí, jak toto bude zdůvodňovat,“ řekl Vojtěch na tiskové konferenci, kde s ministrem školství Robertem Plagou řešili testování žáků ve školách. Snímkem se bude případně zabývat hygiena, dodal ministr.



Premiér Andrej Babiš k tomu řekl, že je škoda, že Maláčová na zasedání nebyla. „Byla by se dozvěděla, že jsou nová pravidla,“ poznamenal. Připomněl, že vláda jednala videokonferenčně. „Takže kdyby bývala chtěla, tak by se určitě napojila,“ podotkl.

Dodal, že projednávaný materiál ministerstva práce a sociálních věcí předložil náměstek Maláčové. Více záležitost nechtěl hodnotit s odkazem na blížící se volby.



„Co doopravdy platí?“

Na platnost pravidel se pak dotazoval exposlanec a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Paní ministryně, Vaše vláda dnes milostivě povolila občanům, že jich u jednoho stolu smí sedět maximálně šest, ne už jenom čtyři. Ve stejný den sedíte u jednoho stolu v mnohem větším počtu. Co tedy doopravdy platí? Děkuji za odpověď, vládou dezorientovaný občan,“ napsal na Twitteru.



Ve svém příspěvku zmínil pondělní tiskovou konferenci po jednání vlády, kde ministr Adam Vojtěch oznámil, že v restauracích bude moci být od září u stolu šest lidí.

„Paní Maláčová se ještě nenaučila počítat do 6, co?“ stojí v komentáři pod zveřejněným snímkem.

„Tyjo, to jsou počty jak z židovské anekdoty... jen bohužel napravo vidím 5 lidí v řadě, tedy nedodržují skupinu po max. 4 zákaznících. Leda že by vše objednávala Maláčová, to by pak byla zákaznice jen ona, protože mezi zbytkem stolu a hospodou není smluvní vztah, ne?“ napsal další z přispěvatelů.



Redakce se s prosbou o komentář obrátila také na ministryni Maláčovou. „Nebyla to do puntíku organizovaná akce, přišlo víc lidí, než jsem čekala. Řešili jsme drahé bydlení a další otázky, které mladé lidi trápí. V zápalu debaty jsem zapomněla sledovat, kolik je nás u stolu. Chci revoluci v bydlení!“ napsala iDNES.cz ministryně.