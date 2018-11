Karlovy Vary musí zaplatit pokutu za regulaci hazardu, město tak narušilo hospodářskou soutěž

Brno Karlovy Vary musí zaplatit pokutu 734 000 korun za vyhlášky omezující sázkové hry a loterie z let 2013 a 2015. Pokutu městu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už letos v lednu, vedení města ale proti rozhodnutí podalo rozklad k předsedovi úřadu. Petr Rafaj teď rozhodnutí první instance potvrdil. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Město bude o možnostech, jak reagovat, teprve jednat, uvedl primátor města Petr Kulhánek.

„Statutární město povolilo provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených v příloze vyhlášek, aniž by výběr adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ uvedl Rafaj.



Tímto postupem vedení města narušilo hospodářskou soutěž. Vyhlášky z let 2013 a 2015 stanovily místa a čas, v nichž lze provozovat sázkové hry, loterie a podobné hry.

Podle Kulhánka ale město zavedlo úspěšnou regulaci hazardu, proti níž neprotestoval nikdo, ani provozovatelé heren. „Pokutu zaplatíme a pak se poradíme s právníky,“ sdělil Kulhánek. Doplnil, že už v lednu při udělení pokuty se ozvala Unie herního průmyslu, s kterou město regulaci tehdy připravilo, že by se případně mohla k sankci přihlásit. Proto se město zřejmě spojí i s ní.

Současná podoba vyhlášky je už upravená na základě doporučení ministerstva vnitra a ÚHOS. Obsahuje hlavně pravidla, která musí provozovatel splnit, aby mohl hernu ve městě provozovat.

Zatímco podání rozkladu proti prvnímu rozhodnutí úřadu mělo na zaplacení pokuty odkladný účinek, po rozhodnutí předsedy soudu musí město pokutu zaplatit. O dalším odkladu splatnosti pokuty by mohl rozhodnout Krajský soud v Brně, který podobné opatření povoluje ve výjimečných případech. U stejného soudu může město Karlovy Vary také rozhodnutí předsedy ÚOHS napadnout žalobou.