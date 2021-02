Kázání se zmínkou o koronaviru jako čínské biologické zbrani bylo nadsázkou, vysvětlil Duka

PRAHA Kardinál Dominik Duka při svém kázání zamýšlel označení čínská biologická zbraň, když mluvil o koronaviru, jako nadsázku. Uvedl to ve svém otevřeném dopise zaslaném imunologovi Václavu Hořejšímu, který patřil k nejhlasitějším kritikům jeho vyjádření.

Duka uvedl, že nekázal primárně o koronaviru, ale o upevnění postoje pomoci, postoje být k dispozici lidem, kteří trpí a jsou sužováni existencionálními obavami či obavou ze smrti. Na jeho slova ve středu ostře reagovala čínská ambasáda v Praze a chtěla, aby je odvolal.



„Pokud jsem o něm (koronaviru) hovořil, bylo využito známé kazatelské figury, kdy kázání je také literárním tvarem. Jde o využití hyperboly, nadsázky, která má burcovat a zvýšit pozornost posluchače,“ uvedl ve čtvrtek kardinál. „Podobně papež František používá této nadsázky, když například hovoří o ideologii genderu, jako o jaderné katastrofě či o potratu, který nazývá nájemnou vraždou. Posluchači ví, že nejde o právní ani faktické označení jevů. Takováto hyperbola má posluchače mimo jiné přivést i k reflexi a hlubšímu poznání. To bylo i mým cílem,“ napsal ve čtvrtek.



„Tvrdím, že jsem měl příležitost hovořit s odborníky, kteří o této hypotetické variantě o nechtěném úniku látky možné k výrobě zbraně uvažovali. Jste připraven nést odpovědnost a přinést důkazy, že toto mé eventuální tvrzení nemůže být pravdou?“ táže se řečnicky Duka.

Dodává, že jako člen kardinálského sboru a biskup, který také zachovává kolegialitu, před nedávnem reagoval i na prohlášení federací biskupských konferencí Asie a Austrálie, které „odsoudily postup ČLR, a též liknavost WHO i OSN“. „Mým posláním není šířit fake news a poplašné zprávy, jak se domníváte. Můj otec, voják západní fronty, byl uvězněn za to, že hovořil o náznacích uvěznění a likvidace účastníků zahraničního odboje komunisty. Ano, v té době šířil slovy KSČ fake news. Dnes víme, že mluvil pravdu,“ připomíná kardinál.

Dodává, že v Číně nejsou zcela respektována lidská práva. „Především náboženská a politická svoboda je výrazně omezována. Biskupové a kněží, ale i věřící katolické církve a jiných křesťanských církví, ale i jiných náboženských skupin, jsou vězněni a vystavováni represím v ČLR. Můžeme pozorovat rapidní omezování svobod a nedodržování dohod v Hongkongu,“ uvedl.

Mise Světové zdravotnické organizace (WHO), která v Číně pátrala po původu pandemie nemoci covid-19 způsobované koronavirem, minulý týden uvedla, že se dopodrobna nezabývala otázkou, zda koronavirus nemohl uniknout z laboratoře. Je to podle WHO velmi nepravděpodobné, ale šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek řekl, že všechny hypotézy ohledně původu onemocnění jsou stále otevřené.

Vědci se domnívají, že virus SARS-CoV-2 způsobující covid-19 se na lidi přenesl od netopýrů nebo jiných zvířat. Nejspíše se to podle nich stalo na jihozápadě Číny. Americký deník The Wall Street Journal minulý týden uvedl, že čínské úřady odmítly poskytnout odborníkům WHO primární data o prvních případech covidu-19, která by WHO pomohla určit, jakým způsobem a kdy se koronavirus poprvé začal v Číně šířit.