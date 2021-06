Klaus přerušil živý rozhovor v rádiu kvůli otázkám na údajnou půjčku Rusku, moderátora obvinil ze lži

PRAHA Bývalý prezident Václav Klaus ve středu předčasně ukončil živý rozhovor pro Český rozhlas-Radiožurnál, ve kterém odpovídal na dotazy týkající se jeho údajné role v půjčce Sovětskému svazu. Moderátora pořadu obvinil ze lži. Některá média minulý týden uvedla, že Klausem vedené ministerstvo financí odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu tajně půjčku přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů. Klaus to opakované označil za lež.

Reakce Českého rozhlasu zatím není k dispozici. Článek o půjčce Sovětskému svazu je předem připravený útok na mou osobu, tvrdí Klaus Klaus ve středu v Radiožurnálu zopakoval, že jde o snůšku lží a výmysl „aktivistických novinářů.“ Odmítl, že měl s převodem peněz cokoliv společného. Podle Klause nikdo žádné peníze do Sovětského svazu neposlal, pouze byla otevřena úvěrová linka na nákup zboží z Československa, která byla v gesci ministerstva zahraničního obchodu, nikoliv financí.

Klaus v rozhovoru opakovaně vytkl moderátorovi Radiožurnálu, že ho neposlouchá a že se „zbláznil“. Rovněž ho obvinil ze lži a z toho, že se nesnaží pochopit jeho vysvětlení. „Lžete záměrně s ostatními soudruhy z Hospodářských novin, asi do jejich klanu patříte,“ řekl Klaus moderátorovi. Po zhruba deseti minutách se Klaus zvedl a rozčileně odešel ze studia. Článek o tom, že Klausem vedené ministerstvo financí tajně odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu půjčku otiskly Hospodářské noviny 25. května. Deník se odkazuje na dokumenty z Národního archivu, které vypátral ve spolupráci se serverem Aktuálně.cz, týdeníkem Respekt a protikorupční organizací Růžový panter. Klaus už v den zveřejnění článku označil informace za neuvěřitelnou snůšku lží. Podle něj šlo o předem připravený útok na jeho osobu, eventuálně s cílem blokovat jeho případný návrat do politiky.