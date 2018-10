Klíčová povolení pro těžbu lithia zatím vydána nejsou. Řeší se vliv na životní prostředí

PRAHA Klíčová povolení pro projekt těžby lithia u Cínovce zatím zdaleka vydána nejsou. Jde především o posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podle Babiše nyní zkoumá podmínky, za kterých vláda uložila státnímu podniku Diamo, aby hájil vlastnická práva státu v oblasti strategických nerostných surovin.



„Těžaři podali žalobu proti nám, aby Diamo nemohlo realizovat ten projekt,“ řekl ve čtvrtek Babiš. Další kroky podle něj vláda učiní podle rozhodnutí antimonopolního úřadu. „V této fázi je to o ÚOHS a rozhodování. Doufejme, že tyto nezávislé instituce budou rozhodovat ve prospěch státu a ve prospěch našich občanů. Aspoň tak by to mělo být,“ podotkl premiér. Vláda je podle něj přesvědčena, že existuje veřejný zájem státu nad hájením vlastnických, ekonomických a environmentálních zájmů při osvojování ložisek strategických nerostných surovin, včetně lithia.

Ve středu Babiš řekl, že se ve čtvrtek kvůli lithiu setká s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). Ve čtvrtek ovšem uvedl, že schůzka se uskutečnila již ve středu.

EHM dostala povolení zahájit průzkumné vrty

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z témat před loňskými parlamentními volbami. Aktuálně se téma opět výrazněji začalo řešit po pondělním vyjádření australské společnosti European Metals Holdings (EHM), který uvedla, že získala od českých úřadů povolení zahájit 13 průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti projektu těžby.

Babiš reagoval prohlášením, že v záležitosti by se měl začít aktivně angažovat státní podnik Diamo. Uvedl, že od Diama očekává, že přijde s projektem, ?kde skutečně záležitost převezme stát.



Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) řekla v Ostravě novinářům, že nebylo povoleno 13 průzkumných vrtů, ale byl povolen průzkum jako takový. „A ty průzkumné vrty, pokud mám informace od ministra životního prostředí, nenastaly, protože vlastně firmy nemají vyřízenou EIA,“ řekla ministryně.

Využitelnsot Cínovce se ukáže příští rok

Bývalá vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni krátce před volbami podepsala s firmou EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Letos v březnu Česko memorandum vypovědělo, Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.



Richard Pavlík, generální ředitel společnosti Geomet, která je dceřinou firmou EMH, ve čtvrtek uvedl, že aktuálně plánované vrtné práce související s možnou těžbou lithia u Cínovce jsou nezbytné pro zahájení finální studie proveditelnosti. Dokument by na konci příštího roku měl ukázat, za jakých podmínek a zda vůbec je ložisko Cínovec ekonomicky využitelné.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let plánuje dobýt 37 milionů tun rudy.