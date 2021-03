Slibný koktejl na covid z Brna. Vyléčil i pacienta s opakovanou rakovinou, zatím má stoprocentní úspěšnost

Praha Sedmatřicetiletý Ladislav Kadlec patří mezi skupinu lidí, nad nimiž visí hrozba koronaviru snad nejvíce. Před dvěma lety podstoupil léčbu nádorového onemocnění, později se u něho objevila leukémie. Jeho imunita se zhroutila. Před třemi týdny ho přijali v nemocnici v Novém Městě na Moravě, kde covid zřejmě chytil. Pak už následoval převoz do Fakultní nemocnice Brno.

„S dýcháním problém nebyl. Měl jsem ale hroznou nechuť k jídlu, nemohl jsem skoro vůbec jíst. A tak jsem rychle hubnul a měl bolesti a slabost. Nemohl jsem skoro ani chodit,“ popsal pacient svou osobní zkušenost s virem.



Ve FN Brno se ale stal jedním z pacientů, kteří před třemi týdny dostali lék, o němž tamní lékaři doufali, že proti covidu zabere. Nemýlili se. „Po podání léku se to začalo lepšit. Bylo to sice pomalé, ale síla se mi začala vracet. Teď už je mi dobře,“ doplnil třicátník.

Brněnský koktejl látek má vlastně jen dvě složky: z jara známý nadějný lék na covid Remdesivir a hyperimunní plazmu. Ta se odebírá pacientům, kteří už nákazou koronavirem prošli.

„Obsahuje sama o sobě mix látek, které by si takový pacient sám neměl možnost vytvořit,“ řekl pro Lidovky.cz přednosta tamní Interní hematologické a onkologické kliniky Jiří Mayer. Lék v Brně podali 28 pacientům, u všech zabral. Mayer odhaduje, že bez něj by vir zabil třetinu až polovinu z nich.

Nejedná se sice o rozsáhlou klinickou studii, to však v případě dvou látek, které už oficiální indikaci k léčbě covidu mají, vlastně nevadí. Mayer už stoprocentní úspěšnost u osmadvaceti pacientů nepovažuje za náhodu, a to především proto, že šlo o nejohroženější z ohrožených. Onkologičtí pacienti jsou totiž sužováni nejen dopady samotného nádorového onemocnění, ale zároveň léčbou, jako je ozařování, jež přirozenou imunitu potlačuje.

Právě pro ty může být nový koktejl spásou a možností, jak se poprat s nemocemi, které je trápily už před covidovou epidemií. To je ostatně i případ Ladislava Kadlece. Toho by v květnu v rámci léčby leukémie měla čekat transplantace kostní dřeně.

„Ivermektin bych si nevzal“

Veřejný prostor přitom v posledních dnech obsadila debata o úplně jiném anticovidovém léčivém koktejlu: ivermektinu.

Ten se vozí příhodně také z Brna, jen z druhé brněnské „fakultky“ u sv. Anny. Zatím si ho objednalo dvaatřicet zdravotnických zařízení. Česku ho v objemu deseti tisíc balení pomohl sehnat premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Státního úřadu pro kontrolu léčiv zatím vše nasvědčuje tomu, že ivermektin je bezpečný. Zároveň však doporučil, aby pacienti, jimž byl podán, byli pod dohledem lékařů. To by mohlo znamenat i těch praktických.

Ti požádali v týdnu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby jeho resort co nejdříve vypracoval metodiku, jíž by se mohli řídit. „Mohli by s ním, bude-li fungovat, odvrátit příjem pacientů do nemocnice nebo zabránit rozvinutí závažnějšího stavu,“ řekl Blatný v ČT s odkazem na možnost, aby na ivermektinové pacienty dohlíželi praktičtí lékaři.

Jak ale upozornil ve spojitosti s představením kombinace remdesivir plus plazma Jiří Mayer, existuje u léčby covidu ivermektinem jen velmi málo jasných faktů. Otazníků je oproti tomu spousta. „Kdybych chtěl být hodně stručný, řeknu vám, že ivermektin bych si já osobně nevzal a nedoporučil bych ho nikomu z mé rodiny, přátel nebo pacientů,“ řekl pro Lidovky.cz onkolog.



Podle něj se momentálně v laboratorních podmínkách ověřuje možná účinnost proti covidu u celé řady léků. U některých pak, podobně jako v případě ivermektinu, výsledky zatím jen naznačují, že by mohly mít kýžený anticovidový účinek.

Hlavní problém při prosazování ivermektinu podle Mayera přichází ve chvíli, kdy se podíváme na data o zkušenostech s ním. Ta totiž vyplývají především z nasazení „normálním“ pacientům bez větších rizikových faktorů. „Normální pacienti se sami vyléčí skoro všichni, bez ohledu na to, zda dostali ivermektin,“ podotýká k tomu lékař. Ze stejného důvodu je prý ostýchavý doporučovat plošně koktejl, s nímž přišlo jeho vlastní pracoviště. Chybí zkrátka důvěryhodný objem dat.



Dle Mayerových slov by šla případná masová studie na ivermektin provést vzhledem k počtu pacientů v Česku během jediného dne. Podobné studie ale prý už proběhly. A účinnost koktejlu neprokázaly.

Podle brněnského onkologa nejde o to, že by snad ivermektin byl hned nebezpečný, vytváří ale zbytečnou iluzi. „Nemyslím, že ivermektinem někoho otrávíme, ale možná trochu vábíme politiky a populaci na existenci zázračného léku, jenž však dost možná vůbec zázračný není,“ dodává.

Sám prý alternativní léky pro covidové pacienty také používá. Je to například případ montelukastu, který se běžně využívá k léčbě astmatu. Podle Mayera efektivně snižuje výskyt postcovidových plicních komplikací, přestože se mu takové pozornosti jako ivermektinu nedostává.

Hrozba je podle přednosty brněnské Hematologické a onkologické klinicky především v tom, že si někdo nemůže být jistý, co udělá nasazení ivermektinu ve skutečně masovém měřítku. Odhalení účinků léku jinak běžně používaného totiž podle něj není až tak neobvyklé.

„Nedávno se třeba přišlo na to, že běžně používané antibiotikum Ciprinol vede ve vzácných případech k praskání šlach. Bylo to u tak malého procenta lidí, že běžný lékař to nemohl zachytit. Nikdo neví, co se u malého procenta lidí projeví při masivním podávání ivermektinu,“ varuje Mayer. Z řady solidních nepřímých důkazů však usuzuje, že jejich vlastní koktejl fungovat bude.