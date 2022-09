Jeden ze tří, který získal mandát již v prvním kole. Co stojí za úspěchem senátora Václavce?

Lidovky.cz: Jaké jsou vaše první dojmy po úspěšném obhájení senátorského křesla? Jako jeden ze tří jste postoupil již z prvního kola…

Pocit štěstí, že to vyšlo. Děkuji všem voličům a sympatizantům. Na rozdíl od svých protikandidátů jsem měl tu výhodu, že pro region ve funkci senátora pracuji šest let. Voliči viděli mé výsledky a ocenili je.

Lidovky.cz: Tedy to, že jste svou pozici obhajoval pro vás nebylo přítěží, ale naopak…

To je jak se vším v životě. Pokud člověk něco dělá usilovně a poctivě, tak se mu to zúročí. Není možné, aby to občan neocenil.

Lidovky.cz: Jaké příklady té práce, která je za vámi, byste zmínil? Jde o témata, ve kterých byste chtěl pokračovat i v následujícím období?

Určitě chci pokračovat ve svých agendách, hodlám především rozvíjet náš region. To je podle mě nejdůležitější rolí senátora. Aby za těch zhruba 110 tisíc lidí, za které je zvolený, i de facto lobboval.

Ladislav Václavec Narodil se 13. února 1967 v Ostravě. Vystudoval v letech 1985-1991 obor všeobecné lékařství na Vojenské lékařské akademii a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 2011 získal titul MBA na International Business School v Brně.

V roce 2001 začínal jako sekundární lékař chirurgického oddělení krnovské nemocnice, od února 2008 je ředitelem Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, poté se stal ještě ředitelem Slezské nemocnice Opava, kam nastoupil jako krizový manažer.

Je členem České lékařské komory a předsedou jejího okresního sdružení. Angažuje se také ve Společnosti Jana Evangelisty Purkyně, chirurgické, gastroenterologické a onkologické společnosti.

Do Senátu byl zvolen v roce 2016 jako nestraník za hnutí ANO a je místopředsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Žije v Krnově, je podruhé ženatý, má čtyři děti.

Senátor se vyjadřoval i k aktuálnímu dění, naposledy 13. září na půdě Senátu mluvil k energetické krizi takto: „Doufám, že zastropování je jen první vlaštovkou, že výše stropu bude ještě snížena, případně to bude doplněno snížením DPH na 8 procent, což je výše, se kterou souhlasí v této krizi i Evropská komise.“ Zdroj: ČTK, Senát ČR

Chci zlepšit zdravotní péči pro všechny občany, zejména u zubařů. Byl jsem předsedou branně bezpečnostního výboru, takže v tom bych také rád pokračoval – zvláště v dnešní situaci, která, jak je vidět, není zcela stabilní. Také se budu angažovat v podvýboru pro zemědělství.

Budu bránit naše zemědělce před Green Dealem, zeleným diktátem, který se na nás valí z Bruselu. Také bych chtěl zlepšit systém rozdělování dotací, aby naši producenti mohli být konkurenceschopní. Musíme být schopni konkurovat polským producentům. Posledním bodem, který jsem deklaroval, že je pro mě prioritou, je pomoc dobrovolným hasičům. Musíme ohodnotit jejich práci a nasazení, zejména výjezdy a pohotovosti. Samozřejmě tématem také musí být jejich technická výbava.

Lidovky.cz: Je pro vás tématem i dopravní infrastruktura?

Z toho, co jsem již odpracoval, tak se bavíme právě třeba o oblasti dopravy. Zde v Bruntále jezdí vlak Krumlov – Jeseník, který nezastavuje v Polsku, ačkoliv přes něj jezdí. Konkrétně nám šlo o znovuobnovení zastávek Pokřivná a Pokřivná – město. Toto jsem již s polskou stranou měl rozjednáno, když jsme tam byli na návštěvě se zesnulým panem Kuberou (Jaroslav Kubera, bývalý předseda Senátu ČR - pozn.red.) a paní velvyslankyní. Dále spoje z Moravskoslezského do Olomouckého kraje. Zcela nesmyslně se zde přesedá, protože vedení obou krajů se nemůže shodnout na tom, kdo bude co platit. Také se budu zasazovat o rovnoměrnější rozložení spojů: aby místa, kam jezdí autobus a vlak pouze třikrát denně, tak aby nejezdily nesmyslně 10 minut od sebe.

Lidovky.cz: Jste ředitelem krnovské nemocnice. Koncem roku 2021 byla v Krnově situace s epidemií covidu velmi závažná, vy jste vystupoval v médiích a apeloval. Je toto něco, co mohlo také hrát ve váš prospěch?

Určitě mohlo. Já vždycky tvrdil a říkám to stále, že mezi mou funkcí senátora a ředitele nemocnice je synergie, navzájem se zesilují. Proto stavím například zubní ordinace v okresech. Nebýt senátor, tak by se nestavěly, takto jich dokážu prosadit třeba deset. Těžko se mi rozlišuje, co dělám v té a oné funkci, beru to vše dohromady, jako společnou prezentaci mé práce, jako jeden celek. Ale určitě, máte pravdu, že jsem se před těmi 6 lety, kdy jsem šel do voleb, stal známým právě díky tomu, že jsem byl chirurg.

Lidovky.cz: Vy jste jediný z kandidátů hnutí ANO, který postoupil již z prvního kola, nicméně do druhého kola jde o mandát bojovat 17 vašich kolegů. Myslíte, že uspějí, nebo to bude spíše podobné tomu, co jsme sledovali v minulosti?

Je to takové naše prokletí, v druhém kole jsme to vždycky prohráli. Ale bylo to dáno i tím, že volby do Senátu neměly takovou podporu od pana Babiše. Teď se zaprvé změnil přístup pana předsedy, uvědomuje si, že je důležité zvítězit i v těchto volbách. Aby v této komoře ANO posílilo. Druhým faktorem je, že voliči chtěli změnu od představitelů pětikoalice. Věřím, že se nám zadaří i v druhém kole, nepochybuji, že minimálně někteří naši kandidáti zvítězí.