Lékový ústav doporučil proti covidu lék od firmy Regeneron. Je určen pro vysoce rizikové pacienty

Praha Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) doporučil v ČR používání zatím neregistrovaného léku proti covidu-19 od firmy Regeneron. Jde o kombinaci monoklonálních protilátek Casirivimab a Imdevimab, určen je pro vysoce rizikové ambulantní pacienty. Na Twitteru o tom informovala ředitelka SÚKL Irena Storová.

Před týdnem úřad doporučil první lék tohoto typu od firmy Eli Lilly, o několik dní později jeho použití povolilo i ministerstvo.



Léky na bázi monoklonálních protilátek, tedy proteinů bránících vstupu viru do lidských buněk, mají pomáhat lidem s rizikem těžkého průběhu onemocnění. Podle odborníků je třeba látku podat co nejdříve po nákaze, nemusí být ale účinná na další mutace viru. Česko by mělo podle dřívějších informací premiéra Andreje Babiše (ANO) prvních 500 dávek léku od firmy Eli Lilly obdržet do konce února.

Použití zatím neregistrovaných léků v ČR umožňuje zákon o léčivech po vyžádání stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podle zákona pak výrobci ani zdravotníci nenesou odpovědnost za případné důsledky jeho použití.

Monoklonální protilátka je podle informací na webu SÚKL typ proteinu, který byl navržen tak, aby rozpoznával antigen viru a dokázal se na něj navázat. „Když se protilátka naváže na S-protein, virus není schopen vstoupit do lidských buněk,“ napsal SÚKL. Různé látky se vážou na různé části tohoto proteinu viru a jejich použití v kombinaci může mít větší účinek než samostatně.

V současné době je oficiálně na léčbu nákazy novým typem koronaviru schválený jediný lék, látka remdesivir od firmy Gilead Sciences. Česko jí každý měsíc objednává tisíce dávek. Stanovisko Světové zdravotnické organizace (WHO) k účinnosti je rozporuplné, podle českých lékařů má ale využití u pacientů před tím, než se u nich rozvine vážný stav.

Na začátku epidemie před rokem lékaři vkládali naděje například do léku hydroxychlorochin, jeho testování ale bylo zastaveno. Velké šance dávali odborníci také léku favipiravir, který se v Japonsku používá k léčbě chřipky. Dalšími testovanými léky byly některé kortikosteroidy a pacientům se podává také plazma vyléčených obsahující protilátky.