Lobbista Janoušek hraje vysokou hru o svobodu, nový proces má v rukou Ústavní soud

PRAHA Politický podnikatel Roman Janoušek hraje o svou svobodu na více frontách. Dosáhl toho, že do vězení se ještě nějakou dobu vrátit nemusí. Na druhou stranu ztroskotala jeho snaha, aby se zpět do cely nemusel posadit vůbec. Současně podle informací serveru Lidovky.cz usiluje o to, aby justice projednala jeho kauzu znovu. Lobbista dostal trest za to, že v opilosti srazil ženu svým autem. Sankce zní 4,5 roku.

Ještě než loni na podzim roztočil jeden z nejmocnějších zákulisních hráčů uplynulé dekády cyklus žádostí o odložení návratu za mříže a upuštění od zbytku trestu, tak v první řadě se snažil otevřít svůj případ. Usnadnit mu to měla trojice zdravotních posudků, které ho zbavovaly odpovědnosti za nehodu. Soud první i druhé instance však podnět shodil ze stolu, jenže Janoušek to zkusil úplně nejvýš.

Loni v březnu podle informací Lidovky.cz podal ústavní stížnost. Podle jeho přesvědčení se soudy nevypořádaly s jeho žádosti v souladu s ústavním pořádkem této země. Jaký vznesl hlavní argument, není jasné. „Nemám mandát, abych o tom hovořil,“ sdělil serveru Lidovky.cz Janouškův advokát Lukáš Trojan. Strážci nejvyššího zákona se podnětu ještě nedostali, ale nyní by k tomu mohli nakročit.

Podle zjištění serveru Lidovky.cz se spis k lobbistově trestní kauze počátkem letošního září stěhoval na Ústavní soud, aby si ho mohli soudci před vynesením verdiktu projít. „Je to stížnost proti rozhodnutím, kterými byl zamítnut návrh stěžovatele na obnovu řízení. Spis je v tomto případě velice obsáhlý a zabere určitý čas, než jej soudce zpravodaj prostuduje,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí instituce Miroslava Sedláčková.

Zatím nelze s jistotou určit, kdy Ústavní soud Janouškovu stížnost vyřídí. V nejbližších dnech to však podle mluvčí nebude. Rok a půl dlouhou prodlevu po podání podnětu vysvětluje Sedláčková jednoduše. „V tomto případě bylo nutné vyžádat různá vyjádření a další podklady pro rozhodnutí, což samozřejmě zabere hodně času, došlo tam i k doplnění ústavní stížnosti.“

Podle advokáta není rok žádná doba

Svou roli mohlo sehrát i to, že kvůli lobbistovým žádostem o odklad či odpuštění zbytku trestu spis putoval po jiných instancích. Teď už by ústavním soudcům v posouzení případu nic bránit nemělo. Stížnost se dostala do rukou třetímu senátu ve složení Jaroslav Fenyk, Jan Filip a Radovan Suchánek. Advokát Trojan má podle svých slov trpělivosti do jejich verdiktu dostatek.

„V řízení před Ústavním soudem a před Evropským soudem pro lidská práva není rok z mého úhlu pohledu žádná doba, takže mě ta lhůta nijak nevzrušuje ani nepřekvapuje,“ poznamenal. Stížnost jménem svého klienta směřující k obnově procesu to však u nejvyšší soudní autority v zemi nebude mít snadné, předchozí patra justice se s žádostí o nové projednání případu popasovaly poměrně pregnantně.

VIDEO: Za dvacet let jsem to nezažil, kritizoval soudce posudek na Janouška Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kauzu měla na nový start dostat trojice posudků z oboru psychiatrie, neurochirurgie a očního lékařství. Podle nich lobbista kvůli své kondici nenese za střet se ženou plnou odpovědnost. Nicméně Městský soud v Praze tento výklad zamítl. Instance zpochybnila váhu posudků, protože dotyční lékaři Janouška ani nevyšetřili. Obdobně se k věci postavil i pražský vrchní soud.



‚Soud neshledal závažné skutečnosti‘

„V nynějším procesu o návrhu na povolení obnovy řízení prakticky žádné zásadní nové skutečnosti nevyvstávají a už vůbec ne skutečnosti, jež by mohly ovlivnit rozhodnutí o vině odsouzeného,“ uvedl ve svém verdiktu senát soudce Martina Zelenky. Argumenty snesené v Janouškově podnětu vyhodnotil jako pouhé hypotézy, jejichž smyslem je jen přiživit pochybnosti, a nikoliv poukázat na nová fakta.

Známý politický podnikatel se s největší pravděpodobností dočká verdiktu od Ústavního soudu o možnosti nového procesu na svobodě. Mimo zdi věznice pobývá od března 2016 kvůli neurologickým potížím souvisejícím s prodělanou operací hlavy. Naposledy měl usednout zpět do cely loni v listopadu, ale k nástupu do vězení se nepřihlásil. Po jeho podnětu mu pak soud umožnil odklad návratu za mříže o dva roky.

Vedle toho hrál lobbista o to, aby mu justice zbytek trestu odpustila úplně. Ze čtyř a půl roku má za sebou necelý rok. Jenže letos na jaře mu pražský městský soud nevyhověl. „Soud neshledal natolik výjimečné a závažné skutečnosti, které by upuštění od zbytku výkonu trestu odnětí svobody umožňovaly,“ vysvětlila mluvčí soudu Markéta Puci. V srpnu tento závěr stvrdil Vrchní soud v Praze.



Inkriminovaná nehoda se odehrála v březnu 2012 na Praze 4. Lobbista nejprve zezadu naboural do auta jednapadesátileté ženy, následně ujel. Na další křižovatce ho žena doběhla, s podnikatelem si chtěla incident vyříkat. Jenže Janoušek se rozjel a ženu srazil, řidička se z těžkých zranění posléze léčila měsíc ve špitále. Politický podnikatel se s ní vyrovnal finanční kompenzací.