V Česku každoročně odchází do důchodu více než šest tisíc lidí, kteří dodatečně zjišťují, že nemají nárok na výplatu penze. Třeba proto, že si během podnikání nespořili dostatečně dlouho. Aby získali od státu aspoň pár tisíc měsíčně, nechává se řada podnikatelů či lidí pracujících v režimu OSVČ zaměstnat. Týká se to zejména lidí ve věku přes padesát let.