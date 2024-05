Inspekce si posvítí na přetížené kamiony. Bude se měřit stejně zahraničním i českým dopravcům, říká ministr Kupka

Lidovky.cz: Co se nyní mění na poli vážení kamionů a jejich přetěžování?

Chceme zásadně zlepšit efektivitu kontrol. Doposud je naše organizace Centrum služeb pro silniční dopravu musela provádět vždy v přítomnosti hlídky Policie České republiky, která měla příslušné pravomoci. Znamenalo to, že u všech kontrol, které vždy trvají delší čas, musela policie jen přihlížet a byla to pro ni ztráta času. Od 1. července 2025, pokud se nám novelu podaří prosadit v Poslanecké sněmovně, transformační proměnou dosavadního Centra vznikne Inspekce silniční dopravy.