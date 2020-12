Matematik Levínský: Co se nám tu na podzim bohužel ‚povedlo‘, je opravdu strašné. Lockdown přišel pozdě

Praha Od jara, kdy vypukla koronavirová epidemie, matematik René Levínský promítá data z epidemiologické situace do modelů, na jejichž základě se daří přesně odhadnout, co se bude dít dál. „Stát se mohou různé věci,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz výkonný ředitel Centra pro modelování společenských procesů Bisop na adresu nedávného velkého rozvolnění.

Lidovky.cz: Protiepidemický systém PES, jehož jste spoluautorem, má kromě jiného umět predikovat vývoj v horizontu až dvou týdnů. Nakolik se mu to dosud daří?

Myslím, že tzv. index rizika v systému PES funguje dobře, dobře indikuje míru epidemie, která se drží na hranici mezi úrovní 3 a 4 (rozhovor vznikal v sobotu ještě před nedělní změnou indexu rizika – pozn. red.). Opatření jsou nastavena tak, že stupeň pět je poměrně „tvrdý“ a tlačí čísla dolů, zatímco stupeň jedna je „měkký“ a jeho výsledkem by byl růst. Jde tedy o to, k čemu by PES měl vlastně sloužit.

Měli jsme pocit, že ten současný třetí stupeň je svým způsobem stále ještě brzda, jelikož podle návrhu, jejž jsme předložili při tvorbě PES vládě, se měly aktivity během „trojky“ omezit o 40 procent, takže zhruba 60 procent kontaktů za běžného režimu. Podle propočtů by to – spolu s funkčním trasováním – mělo stačit. A to nejen ke stabilizaci situace, ale i pro další brzdění.