Sankcionovaný web Voice of Europe provozoval i špionáž, oznámila BIS

O jejich sankcionování v pondělí rozhodla na návrh ČR i Evropská unie. Koudelka na konferenci Vnitřní bezpečnost a odolnost státu řekl, že aktivity „pod pláštíkem“ Voice of Europe měly tři roviny.

„V první různí politici na platformě poskytovali proruské či protiukrajinské rozhovory. Druhá, daleko závažnější, byla ta, že za ruské peníze osoby působící pod krytím platformy umisťovaly do západních médií články a informace, které byly zcela jednoznačně proruské, protiukrajinské, protizápádní a naplňovaly snahu o ovlivňování veřejného mínění,“ uvedl.

Ve třetí rovině se lidé působící pod krytím Voice of Europe snažili zasáhnout do červnových voleb do Evropského parlamentu a poté zajistit špionáž uvnitř EU. „To jsou velmi závažné věci, které naše služba dokázala odhalit,“ uvedl Koudelka.

Ocenil, jak nekompromisně na základě zjištění jednala česká vláda. „To je řeč, které Rusové rozumí, takto bychom měli postupovat vždy,“ doplnil šéf kontrarozvědky.

Koudelka ale varoval před tím, aby si lidé mysleli, že rozbití sítě zastavilo podobné aktivity Ruska v Evropě. „Jsem přesvědčený, že tu působí další obdobné sítě, které se budou snažit ohrožovat základní demokratické principy, rozbít evropskou jednotu, narušit důvěru ve stát a jeho instituce a členství v mezinárodních organizacích,“ dodal.

Co jsme chtěli, to se stalo

Loňské veřejné prohlášení o tom, že Bezpečnostní informační služba (BIS) odhalila, že jeden z dlouhodobých agentů Ruska v Česku zajistil za úplatu šíření ruské propagandy o válce na Ukrajině, splnilo podle Koudelky svůj účel.

Koudelka na konferenci ve sněmovně řekl, že ruská strana rychle odhadla, o koho se jedná, a aktivity zastavila. Stejně se zachovali i samotní aktéři případu.

Šéf BIS loni v září na konferenci ve Sněmovně řekl, že vlivový agent v Česku na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci zajistil šíření propagandy související s válkou na Ukrajině. Využil při tom i veřejně známé osobnosti. Nyní Koudelka na stejném fóru doplnil, že sdělení mělo veřejnost varovat, ale také aktivity zastavit, což se povedlo.

„Ruská strana samozřejmě velmi pečlivě sleduje takováto vyjádření, rychle odhadla, o koho se jedná a sama aktivity v tomto konkrétním případě zastavila,“ uvedl.

Stejně se zachovali i samotní aktéři případu, kteří si uvědomili, že se jedná o ně. „Přestali ty aktivity provozovat. Takže to, co jsme chtěli, ten efekt, se dostavil,“ uvedl. Podle Koudelky také zveřejnění případu vyvolalo důležité diskuse s politiky včetně nejvyšších ústavních činitelů.

Česko podle Koudelky aktuálně čelí dezinformačním aktivitám z Ruska a Číny. Ruské dezinformace podle něj směřují k tomu, aby oslabily vůli obyvatelstva pomáhat napadené Ukrajině, znejistily veřejnost a podkopaly důvěru ve stát.

Česká vláda zapsala Voice of Europe i oba podnikatele na národní sankční seznam na konci března. Stejně nyní rozhodla EU. „Na sankční seznam EU se na návrh Česka dostaly tři subjekty pracující ve prospěch kremelského režimu. Veškerá omezení, která již vůči nim uplatňovalo Česko, jsou teď platná pro všech 27 členských států EU,“ uvedla česká diplomacie.