Miliardář Janeček zvažuje kandidaturu na prezidenta. Prý chce být připraven na předčasný konec Zemana

Ačkoli je nyní hlavní pozornost upřena na sněmovní volby, už se nenápadně koketuje i s těmi za rok. To si lidé budou vybírat nástupce Miloše Zemana. Musí ho zvolit nejpozději do ledna 2023. Podle informací serveru Lidovky.cz ze dvou na sobě nezávislých zdrojů se mezi kandidáty může objevit známý český miliardář a matematik Karel Janeček (48).

Zakladatel společnosti RSJ Investments a nově také majitel ankety Český slavík se už několik měsíců zabývá myšlenkou na prezidentskou kandidaturu. „Přemýšlí nad tím. Už si k tomu nechal vypracovat průzkum,“ řekl serveru Lidovky.cz pod podmínkou anonymity člověk, který je obeznámen s přípravami. Samotný Janeček na dotaz k prezidentským ambicím neodpověděl. Podle zdrojů redakce ho ale vyprovokovalo omezování svobod spojené s protipandemickými opatřeními během koronakrize.

Konec dělících linií

„Měl pocit, že tu chybí autorita, která by dokázala oslovit lidi mimo stranické struktury. Je také přesvědčen o nutnosti prosazení nové volební metody, která hledá konsenzuální politiky. Nemůže se díky ní stát, že se většina spojí za jedním autoritářem a porazí roztříštěnou pluralitní demokratickou scénu,“ přiblížil Janečkovu motivaci důvěryhodný zdroj.

Janeček je neúnavným propagátorem volební metody D21, kterou poprvé představil v říjnu 2012. V tomto systému má volič více hlasů. V důsledku tím oslabuje nutnost vymezování kandidátů proti sobě. Umožňuje také dávat negativní hlasy.

Právě minulý týden Janeček oznámil patronát nad tradiční hudební anketou. Nově ponese jméno Český slavík 21. Ústřední roli ve výběru nejlepších hudebníků bude hrát právě Janečkova volební metoda.

Při prezentaci nového směřování hudební soutěže zmínil jako příklad užitečnosti metody D21 prezidentskou volbu. „Jak bude vypadat předvolební prezidentská kampaň u systému D21? To bude pozitivní předvolební kampaň. Kandidát, který chce vyhrát, musí získat nejen hlasy svých voličů, ale musí získat i druhé a třetí hlasy od ostatních voličů,“ zdůraznil po tiskové konferenci k Českému slavíku 21. Podle Janečka budou kandidáti v prezidentských volbách donuceni vyzdvihovat i silné stránky svých konkurentů. „Bude to soutěž pozitivní kreativity sjednocující společnost,“ slibuje si Janeček.

Politické peripetie

Koupě populární ankety podle zdrojů serveru Lidovky.cz souvisí právě s cílem pokusit se dobýt Pražský hrad. S oficiálním oznámením vlastní kandidatury ale Janeček vyčkává. Zvažuje její dopady na řadu aktivit, které v minulosti inicioval. Stál u vzniku Institutu H21, který podporuje volební metodu D21. Spoluzakládal také Nadační fond proti korupci. A to společně s pivovarníkem Stanislavem Bernardem, moderátorem Janem Krausem a exšéfem civilní rozvědky Karlem Randákem. Podporuje rovněž talentované vědce – například formou udílení prestižní Ceny Neuron.

Vyčkávání však souvisí i s nejasnou situací na politické scéně. A to nejen před blížícími se sněmovními volbami. Koalice Spolu ani PirSTAN dosud neřekly, koho podpoří v prezidentských volbách. Premiér Babiš minulý týden pouze uvedl, že chce postavit za ANO vlastního nominanta. Delší dobu se spekuluje, že by mohl kandidovat na Pražský hrad po Miloši Zemanovi sám šéf hnutí.

„Je důležité, jestli se demokratický blok nějak spojí. Není to o tom, že by Janeček nyní spouštěl kampaň. Testuje ale možnosti a radí se,“ dodal zdroj serveru Lidovky.cz s tím, že Janeček chce být připraven i pro případ, že by Miloš Zeman nedokončil mandát a proběhly by předčasné volby.

Pro voliče může Janeček představovat zajímavou osobnost. Disponuje nezanedbatelným majetkem. Má k dispozici dostatečný aparát spolupracovníků, s nimiž může při stavbě kampaně počítat.

U prezidentských kandidátů rozhoduje zkušenost

Nehrají mu však do not vžité představy a preference českých voličů. „Většinová poptávka je po usedlejším typu osobnosti. Z průzkumů vyplývá, že by kandidát měl mít předchozí politickou zkušenost. Volič tomu přikládá poměrně velkou váhu,“ řekl serveru Lidovky.cz expert na nálady veřejnosti Jan Herzmann.

Ani nepolíbenost politickou funkcí ale nemusí být rozhodující. „Když se podíváme na Slovenko a Zuzanu Čaputovou, tak ani ta neměla předchozí politickou zkušenost. Měla spíše aktivistickou zkušenost, a přeci vyhrála. Neplatí tedy, že kdo nesplňuje apriorní požadavky, nemá šanci,“ dodal Herzmann.

Z průzkumu agentury STEM/MARK před dvěma lety například vyplynulo, že lidé také touží po mladším prezidentovi, který by byl extrovertem.

Velmi důležité pro hledání Zemanova nástupce ale bude rovněž to, v jaké situaci bude česká společnost. Podle Herzmanna může volbu ovlivnit hospodářská konjunktura, její pokles či zhoršení pandemie koronaviru.