Praha Lidé i firmy začínají posílat peněžní dary na odstraňování škod po čtvrtečních extrémně silných bouřích a krupobití na jižní Moravě. Sbírku vyhlásila například Nadace Via prostřednictvím portálu Darujme, peníze bude shromažďovat také Diecézní charita Brno.

Dárcovská kampaň Nadace Via pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat, uvedli organizátoři sbírky. Připomněli, že několik obcí je zdevastovaných. Na kontě sbírky rychle přibývají peníze. Ve dvě hodiny ráno bylo na účtě více než 3 miliony korun a částka nadále roste.

Transparentní účet zřídila také Diecézní charita Brno. Zájemci mohou přispívat na účet 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět můžete také zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60 nebo 90.



Telefonní operátor T-Mobile posílá podle mluvčí Zuzany Svobodové přes neziskovou organizaci Adra dar pět milionů korun na záchranné práce, základní potřeby pro zasažené domácnosti a odstraňování škod.



Lidé na jižní Moravě potřebují pomoc. Přes neziskovou organizaci ADRA okamžitě darujeme 5 000 000 Kč tam, kde to bude nejvíc třeba. Jsme se všemi, kteří se nyní podílejí na pomoci zasaženým domovům i firmám. #pomocmorave #spojenazeme — T-Mobile CZ (@TMobile_CZE) June 24, 2021

Pomoc v podobě dovážky základních potravin a potřeb pro děti lidem v zasažených obcích přislíbil také online obchod s potravinami Rohlik.cz.

Mrzí nás, v jaké situaci se ocitli lidé na Hodonínsku a Břeclavsku. Chceme pomoci, proto ráno zavezeme do postižených oblastí základní potraviny i dětské potřeby. Mimo jiné do #Hrusky nebo #Hodonin. Děkujeme za sdílení. Čím více lidí bude o závozu vědět, tím více dokážeme pomoci. — Rohlik.cz (@rohlikcz) June 24, 2021

Lidé se domlouvají na sociálních sítích

Lidé i živnostníci z okolí nabízejí také materiální pomoc - nářadí, oblečení nebo plachty na provizorní zakrytí poškozených střech. Nabídky se zatím objevují hlavně na sociálních sítích. Na Facebooku vzniklo hned několik skupin shromažďujících nabídky i poptávky pomoci. „Dá se projet do Mikulčic? Nevíte, jaká je situace v Pánově? Víte něco o požáru v Lužicích?“ na facebookovém profilu Hodoňáci se lidé snaží zjistit, jak vypadá situace v jejich okolí, ale třeba i to, zda mají v pátek poslat děti do školy. Sdílejí také fotografie a videa z postižených míst i záběry tornáda, které se Hodonínskem prohnalo.



Krátce poté, co začalo být jasné, že na Hodonínsku nastala rozsáhlá přírodní katastrofa, vytvořili Jakub Bartoník a Martin Bušek z Mikulčické části Těšice událost organizující pomoc pro nejpostiženější místa. „Nikdy jsem nikoho o nic nežádal. Prosím, kdo můžete, přijeďte pomoct na Podluží do obcí Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves, Lužice. Proletělo tudy tornádo,“ žádají v události a prosí všechny o její sdílení. Během necelé hodiny zareagovalo na událost 304 lidí, kteří se na pomoci chtějí podílet. Kemp Josef v Dubňanech nabízí ubytování rodinám s dětmi i ostatním zasaženým dnešní bouří a to až 25 míst.



Více než 5 tisíc členů má také dobrovolnická skupina, kde lidé nabízí různou formu pomoci. Kromě nabídky ubytování pro lidi někteří nabízí rovněž možnost ubytování zvířat. Ve skupině Břeclaváci jeden z uživatelů nabídl ustájení koní.

Lidé se na místo nemají vydávat na vlastní pěst

Hejtman jihomoravského kraje Jan Grolich společně s hasiči ovšem nabádá ke koordinaci a varuje lidi, aby se v žádném případě do zasažených míst nevypravovali.

Díky za všechny nabídky pomoci. Vyčkejte a v žádném případě nejezděte na místo. Dáme vědět, až bude situace trochu jasnější. Hasiči a další složky IHS jsou na místě a mají situaci pod kontrolou. Díky! — Jan Grolich (@JanGrolich) June 24, 2021

Hasiči následně uvedli, co by jim náročnou práci usnadnilo. Shání hlavně kynology s pátrácímí psy, offroady s pořádným svícením i lidi s nouzovým výcvikem a zachránáře.