Elektřina tu nebude asi několik týdnů. Tornádo polámalo betonové sloupy, popisuje starosta z místa neštěstí

Moravská Nová Ves Starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut působí před silně poškozenou radnicí jako maják. Střídají se u něj obyvatelé městysu i přítomní hasiči a záchranáři. On přesto uprostřed přírodní katastrofy zvládá rozdávat úsměvy a ve svém slaměném kloboučku působí uklidňujícím dojmem.

Lidovky.cz: Znáte nějaký plán nejbližších kroků, nebo je to vše ve vzduchu?

Úklid a úklid. Omlouvám se, není teď nic jiného v plánu. Nic jiného ani nepřipadá v úvahu. Pak už to tu jen postavit znovu.

Lidovky.cz: Kdo všechno vás už zkontaktoval? Někdo z kraje či vlády?

Stavil se tu pan hejtman Jan Grolich, snad ještě rychleji, než mohl z Brna dojet. Mám avízo, že by se měl dostavit někdo z vlády. Ale popravdě řečeno, už teď je jasné, že skutečně důležitá bude ta následná pomoc. U nás to je v řádech stovek milionů korun, s okolními obcemi jsou to miliardy, které budou muset jít na financování obnovy. Což o to veřejný sektor, to se zvládne. Ale co ty lidi? Vždyť jim to rozvrátilo chalupy, spousta z nich navíc nebude pojištěná. Tam vzniknou ty problémy, ty bych chtěl, aby centrální orgány řešily.

Lidovky.cz: Mají tu lidi našetřeno na případné opravy?

Ne, to rozhodně nemají.

Lidovky.cz: Jak jste tu noc prožíval vy?

Byl jsem celou dobu tady na radnici. Pomáhal lidem a neustále zvedal telefony, dokud to šlo. Měl jsem asi tisíc hovorů, než nám tu zkolabovala mobilní síť. Všechny vysílače byly na těch nejvyšších budovách, takže ty šly jako první. Elektřina tu nebude pravděpodobně několik týdnů. Polámalo to betonové sloupy.

Lidovky.cz: Máte potvrzené nějaké oběti na životech?

Bohužel ano, máme tu potvrzené úmrtí jednoho našeho občana. Snad už se to nebude zvyšovat. Všechny domy jsme prohledali.