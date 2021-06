Dunělo to jako tanky, říká svědek o tornádu. Obcemi prochází statik a určuje, které domy se zdemolují

Hrušky Zřejmě nejhorší noc v životě za sebou mají někteří obyvatelé Hrušek na Břeclavsku, kde žije přibližně 1600 lidí. Čtvrteční bouřka a silný vítr, který se Hruškami prohnal, zničil zhruba třetinu obce a tamní domy bude pravděpodobně nutné zbourat. Zbyly z nich jen obvodové zdi bez oken a střech.

Zničené střechy má většina domů, pouze 15 procent zůstalo bez újmy, řekl místostarosta Hrušek Marek Babisz. Místní od rána pracují na úklidu, do nejvíce postižené části se ale nedostanou, musí počkat na kontrolu statika.

„Škody zatím vůbec nedokážu odhadnout, některé nemovitosti jsou na zboření. Když vidím, jak to tady vypadá, nevím, kdy se život vrátí do normálu. Nemáme střechu na základní a mateřské škole, chybí věž kostela. Jsme zatím bez elektřiny a plynu.

Nejpostiženější části prochází statik a lidé od energetiky a určují, který dům se zdemoluje, a který je v pořádku, tam postupně pouštíme občany,“ poznamenává Babisz. Jak zjistila zpravodajka ČTK na místě, neustále vypadává i mobilní signál.

Vedení obce je od brzkého rána na úřadě k dispozici místním. Místostarosta zvedá jeden telefon za druhým, snaží se zapisovat všechny požadavky. Do toho přicházejí místní, mnohdy se slzami v očích. „Nevíte, jestli si tady můžu nabít telefon? Má přijet syn, potřebuji se s ním spojit,“ říká starší žena, jejíž dům je v části za kostelem, kterou tornádo postihlo nejvíc. „Mám smetený dům, žila jsem v něm 36 let. Mám tam i léky a nemůžu tam,“ dodává.

Do obce neustále proudí hasičské a úklidové vozy. Ty plní především spadané a rozbité tašky ze zničených střech. Kdo nepracuje, baví se se sousedy. „Mysleli jsme si, že jsme na tom špatně, ale když vidíme to vaše, dopadli jsme ještě dobře,“ zní z jedné ze skupin. Z jiné se ozývá: „Aspoň, že jsme přežili ve zdraví.“

Podle Babisze se v obci dva lidé vážně zranili, pět středně a 20 lidí utrpělo lehčí zranění, například se pořezali od skla. Pro ty, kteří byli v Břeclavi v nemocnici, zajistila obec nocleh na tamním internátě. Dalším pomohli sousedé, jejichž domy tornádo neponičilo. Někteří odjeli na noc k příbuzným do jiných obcí.

Dunělo to jako tanky

Jako dunění tanků připadalo jednomu z obyvatel Lužic na Hodonínsku tornádo, které se obcí prohnalo ve čtvrtek večer. Starší muž řekl, že se schoval do sklepa. Bouřka mu vzala střechu, rozbila okna i stěny. Bouřka zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko, kde ničila domy i auta. Zasáhla několik obcí.

Muž bydlí v obci asi 45 let, tehdy měl nový dům. Nyní je z něj pryč střecha, vyvrácené stromy jsou opřené o zdi, okna jsou zcela rozbitá. „Když to přišlo, dunělo to jako tanky. Trochu se to zastavilo o domy před námi, ale vzalo to střechu. Schoval jsem se do sklepa,“ uvedl muž.

Dodal, že manželka a další obyvatelé domu se pohybovali ve spodní části, manželka byla zraněná. Nyní muž našel azyl u dcery v nedalekých Dubňanech. „Byl tady statik a říkal, že statika je dobrá. Nemám poškozené stropy,“ řekl.

Na statika zatím čeká rodina z domu na hlavní ulici, které bouřka sebrala střechu. „Člověk se těšil na víkend, na grilování a přijde tohle. Platíme hypotéky, je to špatné,“ uvedl muž z tohoto domu.

Bouřky zasáhly především Lužice, Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice a další obce. Z domů odletěly střechy, jsou poničené zdi, rozbitá jsou okna i auta.