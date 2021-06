VIDEO: Jih Moravy zasáhly silné bouřky. Polovina obce Hrušky je srovnána se zemí, prošlo tam tornádo

Brno Jihomoravští hasiči řeší kvůli bouřce stovky událostí. Nestíhají všude zasahovat. Lidé na Břeclavsku a Hodonínsku by neměli vycházet ven, situace je podle hasičů vážná. Polovina obce Hrušky na Břeclavsku je podle místostarosty Marka Babisze srovnaná se zemí, obcí prošlo tornádo. Automobily mrštilo proti domům, kostel je bez střechy. Bouře se prohnala i Moravskou Novou Vsí. Poškozené jsou podle starosty snad stovky domů, v místě jsou převrácené vozy včetně kamionu.

„Obcí se prohnalo tornádo, půl obce je srovnaná se zemí, zůstaly jen obvodové zdi bez střech, bez oken. Kostel nemá střechu, je bez věže, auta byly mrštěné na rodinné domy, lidé se neměli kam schovat. Obec od kostela dolů prakticky neexistuje. Škola je bez fasády, bez střechy, ke školce jsem se ani nedostal. Vyvrácené jsou stoleté lípy, smrky, je to šílené,“ uvedl místostarosta obce Hrušky.

Na místě jsou podle něj zranění. „Zachránil jsem maminku s dvouměsíčním miminkem, říkala, že střecha souseda byla u nich na dvoře. Neměli kam jít, jsou u nás,“ uvedl Babisz.

Bouře se Moravskou Novou Vsí, kde žije asi 2600 lidí, přehnala před 20:00. „Jsou tady možná stovky domů absolutně bez střech, bez krovů, vyvrácené stromy, převrácený kamion, auta, silnice jsou zavalené, záchranný systém se k nám ani nemá jak dostat. Je tady popadané zdivo, uniká plyn, nejde elektřina,“ popsal starosta Marek Košut. Podle něj to vypadá, jako kdyby tam přešla fronta.



Centrum obce to podle něj zasáhlo nejvíce. „Ty zničené domy jsou neobyvatelné, za chvíli bude tma a ty lidi ani nemají kam jít. Nefunguje ani spojení, ani jsem se nemohl na ten záchranný systém dovolat. Jste první člověk, se kterým po telefonu mluvím,“ řekl starosta. Uvedl, že v obci by mohli být i zranění.

Na Hodonínsku se kvůli bouřkám převrátil autobus, na místě jsou podle předběžných informací čtyři zranění. ČTK to řekli policejní mluvčí Pavel Šváb a David Chaloupka. Hodonín svolal krizový štáb, tamní nemocnice eviduje desítky zraněných, které přivážejí záchranáři i lidé auty. Bouřka poničila domy, auta i zeleň. Záchranáři vyhlásili mimořádnou událost třetího stupně.

V Hodoníně bouřka odnesla střechu sportovní haly, poničila atletický stadion i s tribunou a také domov seniorů. Podle místostarosty Libora Ambrozka (KDU-ČSL) jsou v místě zranění senioři a je třeba dům evakuovat. „Je to enormní zásah,“ uvedl Ambrozek. Město proto svolalo krizový štáb pro oblast obce s rozšířenou působností.

Mimořádně silná bouře se prohnala také Lužicemi na Hodonínsku. Postižena je podle místostarosty Jakuba Buchty asi třetina obce, domy jsou bez střech. Lidi, kteří to potřebují, evakuují do sokolovny. V lokalitě jsou postiženy i další obce.

„Je to tady jako v Americe, domy jsou bez střech, poničené, stromy vyvrácené, průmyslové podniky, ty dva největší, co tady máme, mají vysklená okna. Momentálně lidi evakuujeme do sokolovny a zajišťujeme jim to nejnutnější. Jde o desítky lidí, především ty, co přišli o střechu nad hlavou,“ uvedl Buchta.

Postižena je podle něj především centrální Velkomoravská ulice. Místostarosta uvedl, že v obci jsou zranění, přesný přehled ale neměl.

Ve Valticích padaly kroupy velké jako tenisové míčky, uvedl starosta Trojan. Na radnici jsou rozbitá okna, kroupy rozbíjely auta. Bouřka a krupobití také poničily střechu i okna zámku ve Valticích. Podle kastelána půjdou škody do milionů korun.



Kvůli spadlým drátům elektrického vedení je v obou směrech neprůjezdná dálnice D2 v okolí Břeclavi. Kolona vozidel začíná už na 44. km směr Bratislava a směr Brno od 56. km. Jsou tam spadané sloupy, záchranné složky se tam nemůžou dostat.