Jak to bylo s účastí Pirátů na Prague Pride. Strana se brání nařčení, že profitovala z udělené dotace

Praha Pražský magistrát letos přidělil organizaci Prague Pride, která pořádá každoroční manifestační LGBT procesí rekordní dotaci ve výši přesně 1 milionu korun. V hlavním městě vládne koalice složená z České pirátské strany, Spojených sil pro Prahu (primárně TOP 09 a hnutí STAN) a hnutí PRAHA SOBĚ Jana Čižinského.

Právě první jmenovaný subjekt se i se svými bannery, jako každý rok, objevil v letošní duhové plavbě, která nahradila průvod městem kvůli pandemii covidu. Na sociálních sítích se následně zvedla kritika: „Financování volební kampaně z obecních peněz,“ odsoudil ostře jeden z uživatelů Twitteru, podobně kritické argumenty zaznívaly i na Facebooku a podpořili je i osobnosti veřejného života. Je tomu skutečně tak, nebo pravda leží jinde?



„Už jsem kritizoval to, že z peněz daňových poplatníků jde milion korun do akce, která má největší díl peněz v historii a která kvůli koronavirovým omezením bude nejmenší. Ani ve snu by mě nenapadlo, že nějaká politická strana se tam bude nad rámec osobní účasti, která je v pořádku, propagovat,“ citoval server Expres.cz poslance a pražského zastupitele Patrika Nachera (ANO 2011).



„Letos se jednalo o jubilejní desátý ročník, který se kvůli koronavirovým omezením přesunul z části do online prostředí, což neznamená, že by náklady klesly na nulu. Prague Pride podal žádost o grant ještě před vypuknutím pandemie, jednalo se o klasickou dotaci, kterou schválila rada HMP a Prague Pride ji bude muset vyúčtovat a nevyčerpané prostředky budou městu vráceny,“ uvedla na dotaz serveru Lidovky.cz Cecílie Antůšková, mluvčí PRAHA SOBĚ, do kterého patří zastupitelka a pražská radní Hana Třeštíková, která má v gesci mimojiné kulturu a cestovní ruch.

„Finanční evaluace festivalu trvá několik měsíců. Např. za rok 2019 se podávala zpráva v květnu tohoto roku. Řízení prochází kontrolou ze strany magistrátu. Není proto reálné doložit konkrétní čísla ani odhady. Dotaci musíme vyúčtovat do 30.11.2020,“ uvedl pro server Lidovky.cz Filip Milde, tiskový mluvčí organizace Prague Pride



Piráti na Prague Pride

„Nesouhlasíme s tím, že jsme neférově využili ke své propagaci festival Prague Pride. Festival nás oslovil s možností být součástí Duhové plavby na Vltavě, od samého začátku jsme jasně deklarovali, že náklady za pronájem lodi a vše ostatní si uhradíme sami, což jsme také udělali,“ uvedli Piráti ve vyjádření na Twitteru. „Fakturu za čtyřhodinový pronájem lodi Lužnice od společnosti Prague Boats bychom měli obdržet během dnešního dne (středa, pozn.red.) a bude veřejně dohledatelná na webu piroplaceni.pirati.cz,“ uvedl pro server Lidovky.cz Jakub Dušánek z mediálního odboru Pirátské strany.

Ve čtvrtek zde skutečně vyvěšena byla, ačkoliv jako den splatnosti je uveden až 21. srpen 2020 a v rámci mechanismu Pirátů jde teprve o žádost o proplacení.

„Oslovili jsme většinu politických subjektů, pozvání se rozhodli využít tři, a to konkrétně Piráti, STAN a Zelení. Neoslovili jsme KDU-ČSL a SPD,“ uvedl pro server Lidovky.cz Milde z organizace Prague Pride. Výzvu k zapojení prý organizace odesílala 30. června, tedy s více jak měsíčním předstihem.

Nesouhlasíme s tím, že jsme neférově využili ke své propagaci festival Prague Pride. Festival nás oslovil s možností být součástí Duhové plavby na Vltavě, od samého začátku jsme jasně deklarovali, že náklady za pronájem lodi a vše ostatní si uhradíme sami, což jsme také udělali. — Piráti (@PiratskaStrana) August 11, 2020

„Já mohu potvrdit, že my nabídku obdrželi. Oslovovali přímo paní předsedkyni,“ sdělil pro server Lidovky.cz Vladan Vaněk, tiskový mluvčí strany TOP 09. Taktéž Adéla Brandová, zástupkyně tiskového mluvčího ODS, potvrdila, že Občanské demokratické straně byla účast nabídnuta. Naopak tisková mluvčí strany KDU-ČSL Kateřina Procházková potvrdila, že strana pozvánku neobdržela. Server Lidovky.cz dále oslovil z politických stran a hnutí ČSSD a ANO 2011. První jmenovanné uskupení nebylo schopné informace dodat, druhé se do redakční uzávěrky textu neozvalo.

„Kvůli pandemii covidu-19 tradiční duhový průvod festivalu Prague Pride letos nahradily dvě lodě, které vypluly na Vltavu, zbytek akce se přesunul do online prostředí. Od Čechova mostu vyplula společně s dvěma plavidly LGBT organizace, které zároveň doplnily i další policejní lodě, taktéž koráb Pirátské strany vyzdobený duhovými a pirátskými vlajkami. Piráti se festivalu gayů, leseb, bisexuálů a translidí účastní pravidelně, letos svou účast spojili se zahájením kampaně před senátními a krajskými volbami,“ uvedla 8. srpna Česká tisková agentura (ČTK). Taková synergie dvou událostí by samozřejmě podporovala kritické námitky odpůrců.

Jenže Dušánek od Pirátů tvrzení ČTK pro server Lidovky.cz rozporuje: „Na Palackého náměstí zahájil jízdu pouze pirátský autobus, který v rámci krajských a senátních voleb projede všechny kraje republiky. Jeho financování je zajištěno v rámci krajské a senátní celostátní kampaně. Kampaň do senátních i krajských voleb Piráti zahájili již 22. června.“ Dále dodali, že součástí Pirátských akcí na Prague Pride byly i přednášky v Pirátském centru Na Moráni a také akce pro děti na přilehlém Palackého náměstí, kde byl například skákací hrad, který je v majetku Pirátské strany.

Prague Pridu 2020 se kromě pirátského poslance Ondřeje Profanta zachyceného na fotce zúčastnila například Adéla Šípová, pirátská kandidátka do Senátu za obvod Kladno. Na svém Facebooku sdílela z akce video:



Nařčení Pirátů z nekalého spojení s festivalem na sociálních sítích koluje společně s fotkou lodi ověšenou jak duhovými, tak pirátskými vlajkami. Jenže se nejedná o loď, která letos plula na Vltavě, ale o alegorický vůz v podobě plavidla, který projížděl ulicemi Prahy v roce 2018. „Dotaci na Prague Pride tehdy v roce 2018 přidělila pochopitelně koalice vedená hnutím ANO. Takže, jak vidíte, na Prague Pride jsme přítomni pravidelně a dotaci dostávali už za předchozí koalice,“ poukázal na další nelogičnost obvinění na Twitteru pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib.

Fotografie Pirátů na Prague Pridu, která je nyní hojně sdílená na sociálních sítích společně s obviněním z účelovosti dotace. Pochází ovšem z roku 2018, což je patrné i z davů lidí okolo, nikoliv lodě, ale alegorického vozu ve tvaru lodě. Takto masová verze festivalu se v roce 2020 kvůli pandemii covidu-19 nemohla uskutečnit.

Dotace v rekordní výši přijatá po čtvrté hodině ranní

Letos směrem od magistrátu k organizaci Prague Pride plynul rovný milion korun, což je nejvíce v devítileté historii festivalu. Cecílie Antůšková, mluvčí PRAHA SOBĚ, do kterého patří zastupitelka a pražská radní Hana Třeštíková, která má v gesci mimojiné kulturu a cestovní ruch, odpověděla na dotaz serveru Lidovky.cz takto: „Prague Pride Festival se od svého vzniku v roce 2011 každoročně rozrůstá. S tím roste také přínos městu v podobě utracených peněz českých i zahraničních návštěvníků, což město Praha právě teď potřebuje pro zmírnění ekonomického zpomalení v době epidemie koronaviru. Odpovídá tomu také adekvátní navýšení finanční podpory ze strany města.“

Ačkoliv organizace Prague Pride zažádala o dotaci před vypuknutím pandemie, jednání ohledně schválení probíhalo až koncem května a je k dohledání jako tisk Z-8181. Jak zasedání probíhalo? Schvalovalo se až do 4:08, jak uvádí zápis. O individuální neinvestiční účelové dotaci pro organizaci Prague Pride se hlasovalo společně s dotacemi pro akce Czech Architecture Week a Festival spisovatelů. Ze zápisu vyplývá, že magistrát se rozhodl podpořit koronavirem zasaženou oblast, uvolnit velký objem peněz srovnatelný s minulým ročníkem a vyúčtování nechal až na později, tedy dobu, kdy bude známa reálná výše nákladů festivalu, který nakonec proběhl ve značně omezené míře.

A jak tomu bylo dříve? Odpověděl na to pražský zastupitel za ODS Martin Sedeke. „Žadatel získal na svůj projekt podporu od HMP v roce 2017 grant v oblasti kultury ve výši 200 000 korun. V roce 2018 v oblasti cestovního ruchu 388 000 korun. V roce 2019 v oblasti cestovního ruchu 800 000 korun a grant v oblasti kongresového turismu ve výši 100 000 korun.“