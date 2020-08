V krizi vás ochráníme, tak zní slogan kampaně ČSSD. Tématem je práce či důstojné mzdy

Praha Vládní ČSSD zaměří svou kampaň do podzimních krajských voleb na lidi, kteří chtějí pracovat. Při pondělním zahájení kampaně v Praze to novinářům řekl šéf sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček. Na centrální úrovni nasadí ČSSD slogan „V krizi vás ochráníme“ doprovázený Hamáčkovou fotografií v červeném svetru, který ministr vnitra nosil při koronavirové krizi.

V kampani se chce ČSSD zabývat i agenturním zaměstnáváním, uplatněním lidí nad 50 let na trhu práce nebo koncem levné práce.

Sociální demokraté v pondělí při představení kampaně promítli novinářům klip, který měl postavit do kontrastu chování ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a premiéra Andreje Babiše (ANO) v začátcích koronavirové krize a Hamáčka poté, co se ujal řízení Ústředního krizového štábu. Stejně jako připraveným billboardům s Hamáčkem v červeném svetru a krajskými lídry mu dominoval slogan „V krizi vás ochráníme“.

Podle Hamáčka má kampaň ukázat, že ČSSD pomohla krizi zvládnout. „Kampaň má centrální linku i regionální specifika, centrální linka je vyjádřena tím, co je na tom hlavním billboardu.

Když je problém, sociální demokracie je tu od toho, aby vás ochránila, což jsme mimochodem předvedli na jaře,“ řekl Hamáček. Účastníkům zahájení kampaně v pondělí strana rozdávala dezinfekční gel na ruce „oblečený“ do červeného svetru.



Tématem kampaně je také bytová krize

Hamáček v pondělí uvedl, že ČSSD bere vážně vzkazy od voličů z posledních voleb a mění se. Připomněl i úpravu vizuální podoby loga a prezentace strany. „Změnili jsme barvu, zmodernizovali styl, věřím, že to lidé začínají vnímat,“ uvedl.

Na kampaň má podle Hamáčka strana vyhrazeno lehce přes 20 milionů korun. Cíle šéf strany konkretizovat nechtěl. „Nemá cenu tady házet čísly. Uděláme vše pro to, abychom získali co největší podporu, potom to vyhodnotíme,“ řekl Hamáček.

Strana se chce soustředit na hájení lidí, kteří chtějí pracovat, dodal. „Zaměřit se chceme i na ty, kteří jsou nejvíc ohroženi na trhu práce, tedy lidi přes 50 let,“ uvedl. Dodal, že tito lidé jsou na trhu práce diskriminováni. Dalšími tématy jsou i důstojná mzda a agenturní zaměstnávání. ČSSD se zaměřuje také na bytovou krizi, odměňování policistů, hasičů a záchranářů či na vodu a ochranu životního prostředí.

ČSSD jako vládní strana v posledních volbách neobhájila své dominantní postavení v krajských zastupitelstvech. Do té doby měla 11 hejtmanů, aktuálně ji v čele krajů reprezentují Ivana Stráská v Jihočeském kraji, Jiří Štěpán v Královéhradeckém kraji, Martin Netolický v Pardubickém kraji a Jiří Běhounek na Vysočině. Bývalý plzeňský hejtman Josef Bernard v květnu ČSSD opustil a je lídrem kandidátky hnutí Starostové a nezávislí (STAN).