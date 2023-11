Škrty srazí kvalitu výuky. Ministerstvo jde proti inkluzivním třídám, varuje stávkující student

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodli uspořádat studentskou stávku?

Protože změny, které ministerstvo školství docela netransparentně oznámilo, se nás jako studentů dotýkají. Jde o snížení PHmax (počet odučených hodin financovaných ze státního rozpočtu, v případě základních škol se má snížit o šest procent, u gymnázií dokonce o 15 procent – pozn. red.), ale i o snížení platové třídy podpůrných profesí ve školství. Ministerstvo proklamuje, že chce zachovat inkluzivní třídy, avšak ale to jde proti tomu, že chtějí snížit platy podpůrným profesím. V některých školách to znamená, že ty profese nebudou existovat vůbec.

Alexander Bürgermeister.

Lidovky.cz: Jak se vás jako studentů dotkne snížení PHmax?

Výrazně se sníží kvalita výuky. Fungování škol, které dělají něco navíc, bude omezeno. Například u nás na Gymnáziu Na Zatlance máme inovativní program ALT, který zahrnuje tandemovou výuku a dělené předměty – a snížení PHmax o 15 procent znamená, že tento program nebude moci dál existovat.

Lidovky.cz: A jak vás zasáhne krácení finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků?

Příkladem jsou školní psychologové a psycholožky. Spousta studentů má psychické problémy, které jsou často spojené s náročností samotného studia. Nejlepší je, když je studentům dostupný psycholog přímo na škole – jenže ve chvíli, kdy ministerstvo přikročí ke krácení jejich platů, se tato dostupnost sníží. Podobné je to se zmiňovanou inkluzí. Některé děti zkrátka potřebují pomoc, speciální péči.

A na školách může v souvislosti se škrty dojít k tomu, že ve třídách nebude asistent pedagoga k dispozici, pedagog bude na děti sám. Nedojde k tomu všude, ale školy, které si na tom zakládají a mají opravdu hodně asistentů pedagoga, o velkou část z nich přijdou. Ministerstvo to nedělá systematicky.

Lidovky.cz: Ministrovi školství chcete během své stávky předat své dopisy. Co budou obsahovat?

Ve dvou školách, kde ta iniciativa vznikla, tedy na Gymnáziu Na Zatlance a Gymnáziu Jana Keplera, organizujeme v podstatě maraton psaní dopisů, které budou adresované ministru Bekovi. Tento nápad se snažíme dostat i do dalších škol. Vypadá to, že za každou školu, jež se protestu zúčastní, tam bude aspoň jeden dopis, který bude mluvit o tom, s čím nesouhlasíme.

Lidovky.cz: Které školy se do vaší stávky zapojí? Máte odhad, kolik studentů a žáků by se mohlo zúčastnit?

Naše iniciativa Studenti pro školství měla možnost kontaktovat jen studenty pražských středních škol. Ale díky tomu, že jsme získali podporu České středoškolské unie, teď máme celostátní přesah a snažíme se pozvat studenty a žáky ze škol z celé republiky.

Oslovených škol je více než padesát a jenom v Praze je těch škol přes 30. Ve zbytku republiky se to teprve rozjíždí, to celé je organizované poměrně narychlo. Ale minimálně 300 studentů dorazí, s určitostí máme potvrzené dvě školy, kde iniciativa vznikla. Potvrzení dalších škol postupně získáváme, počty lidí, kteří se k nám přidávají, roste každým dnem. Za dva dny budeme toto číslo znát přesněji.