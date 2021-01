Ministr obrany Metnar má koronavirus. Má kašel a cítí se unavený

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) má koronavirus. Onemocnění potvrdil test. Ministr to uvedl na twitteru. Dodal, že má kašel a cítí se unavený, chce ale i nadále pracovat na důležité agendě z domova.

„V posledních dnech jsem se necítil dobře a pracoval z domova. Test na covid dnes bohužel potvrdil, že jsem pozitivní,“ napsal ministr. „Mám kašel a cítím se unavený, ale jsem a snad i nadále budu schopen důležitou agendu řešit on-line,“ dodal.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek řekl, že Metnar počítá s účastí na pondělní vládě, která bude jednat videokonferenčně. Ministři by se na ní měli zabývat vrácením deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. Do rozpočtové rezervy byly peníze přeřazeny loni v prosinci při schvalování rozpočtu kvůli požadavku komunistů.

Představitelé vlády poté slíbili, že celou částku armádě vrátí. Stát se tak původně mělo na začátku ledna, později premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil převod projednat do konce měsíce. Řádné zasedání vlády je naplánováno na pondělí.

Koronavirus měli již i další členové vlády, nedávno pozitivní test ohlásil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), onemocněli i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zemědělství Miroslav Toman (oba ČSSD) a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).