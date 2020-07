Mák začíná z polí vytlačovat žlutou řepku, Česko je světovou velmocí v jeho pěstování

Praha Vypadá to jako invaze makových panenek ve svatebních šatech. Kdo projížděl českou krajinou, musel si všimnout lánů s bílými květy. Loni je ve vizuálním dojmu přetláčela žlutá řepka či nachový jetel, ale letos hrají prim v tom, co je vidět ze silnice. Není to jen dojem.

„Makových polí je letos více, a to o 12,5 procenta oproti loňsku. Díky nápadnému květenství jsou vidět,“ potvrdil pro Lidovky.cz Jan Doležal, prezident Agrární komory. Česko je už tak velmocí v pěstování potravinářského máku. Do světa se vyveze asi 85 procent z 26 tisíc tun roční produkce; nejvíc bere Rusko.

Podnebí je tu pro minikuličky příznivé a mají kulinární tradici. Většina světa si mák asociuje s drogami, ale ten český se šlechtil, aby v něm bylo morfinu jen maličko a dal se jíst.

Právě kvůli „piplání“ je využití zdejší odrůdy vesměs leda potravinářské.

Češi nejsou světová špička jen v produkci, ale i v konzumaci. Na hlavu spořádáme zhruba 430 gramů ročně. „Pro lepší představu to znamená, že každý Čech sní za rok asi 25 buchet s makovou náplní,“ ozřejmil v časopise ministerstva zemědělství předseda spolku Český modrý mák Jaroslav Mikoláš. Druzí v pěstování máku na jídlo jsou Turci, ale sami ho nejedí.

Klasiku zná každý už od chvíle, co si Honza sbalil buchty do rance: mákem se plní a sype pečivo, doprovází šulánky či nudle v máselné lázni. Pro cizince to je cosi na způsob kokainové posypky na těstoviny. Na Valašsku se traduje historka, podle níž dva Američané odmítli pozřít makový frgál, třebaže ho názorně žvýkala matriarcha rodu, a výrobek překřtili na „opium pizza“.

Vápníkový velmistr

Možnosti makové expanze však zemědělci vidí v netradičním pojetí droboučké plodiny: v oleji a rostlinném mléku. Obojí se zvolna stává populárním mezi lidmi, již holdují zdravé výživě, lokálním produktům a omezování živočišných produktů za účelem snížení skleníkových plynů.

„Makový olej lze použít jako náhradu za olivový, má podobné vlastnosti. V čerstvých letních salátech je skvělý. V budoucnu bude mít větší slovo makové mléko, které si jednoduše připravíte macerací máku a jeho následným prolisováním. Je skvělým zdrojem vápníku, nejen pro vegany nebo osoby trpící potravinovými alergiemi či intolerancemi,“ vysvětlil Doležal. Olej se dá navíc použít i pro léčebné účely, například vetřít do pokožky za účelem získání vláčnosti.

Sklizňová plocha máku v České republice.

Mák se počítá mezi takzvané superpotraviny. To znamená, že z pár soust člověk pořídí svému tělu hodně prospěchu. „Výhody jsou především ve vysokém obsahu vápníku a vitaminu E, dále má značný podíl minerálních látek, jako je měď, zinek, hořčík a železo, a vitaminů B5, B3 a B1,“ vypočítal Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství. Třeba vápníku má titěrná olejnina devětkrát víc než vlašský ořech. Důvodů, proč česká pole z roku na rok o tolik zbělala, je více, ale tím hlavním je, že poslední dva roky produkt vycházel velmi dobře na výkupní ceny. Loňská sklizeň se pohybovala kolem 90 korun za kilogram, ze zahraničí byla navíc slušná poptávka, i proto už jsou zásoby s přelepkou 2019 několik týdnů vyprodané.



Většina zdejšího modrosemenného národního pokladu je jarní odrůda, ale experimentuje se už i s ozimými variantami, které jsou odolnější vůči suchu.

„Mák setý je výbornou předplodinou a vhodným přerušovačem do opakovaných obilních sledů, takže je dobrou plodinou v osevních postupech. Může to být i ekonomicky zajímavá plodina, ale nese s sebou, oproti třeba cenově stabilnějšímu obilí nebo řepce, větší riziko, protože cena bývá v rámci roku volatilní,“ sdělil pro Lidovky.cz Jaroslav Šebek, šéf Asociace soukromého zemědělství. Lukrativita vykoupená náročným pěstováním se máku nedá upřít: na exportu domů přiváží víc peněz než chmel.

Států, kde se mák jí, se po světě nedá najít mnoho. Vedle Slovanů se konzumaci nebrání ještě třeba v Indii nebo Kazachstánu. Největším odběratelem šlechtěných modrých zrnek tuzemské provenience je Rusko, čeští pěstitelé pokrývají tři čtvrtiny tamního trhu.

Pivo, šunka, mák

„Loni se do Ruska uskutečnil vývoz v hodnotě 332 milionů korun. Rusové spotřebují asi 40 gramů máku na hlavu ročně, je tam velký potenciál růstu,“ řekla serveru Lidovky.cz Nikola Hrušková, zemědělská diplomatka v Rusku.

Největší ze slovanských národů přidává mák i do jogurtů, ale dovolit si ho takhle kropenatý není v možnostech každého, v Rusku je mák relativně drahý. A u části obyvatel čelí „opiovým“ předsudkům.

Spolek Český modrý mák proto investuje energii do osvěty. Dá to práci i proto, že kvalitní, nasládlá česká zrnka se pančují hořkým a morfinovým technickým mákem. To dělají překupníci, zdejší farmář by si práci takhle nekazil. Jako obrana před pančováním se zrodila zdejší cechovní norma, která dává punc kvality a záruky, že jedlík neskončí ve stavu změněného vědomí. Nyní se Česko uchází o uznání, že mák je pro něj erbovní a že stojí za vyzkoušení.

„Evropská unie nyní posuzuje žádost o Chráněné zeměpisné označení pro Český modrý mák, čímž by se zařadil například k Budějovickému Budvaru a Pražské šunce,“ dodal Bílý.