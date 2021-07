Muž nemusí jít za krádež vibrátoru v nouzovém stavu do vězení. Původně dostal dva roky

Muž nepůjde za krádež vibrátoru v nouzovém stavu do vězení, jak původně rozhodl soud. Nejvyšší soud zrušil rozsudek ostravského krajského ostravského soudu, který Lubomíra Sogela v odvolacím řízení na dva roky do vězení poslal. Sogel nemusel ani do vazby. Napsal to dnes Ekonomický deník.