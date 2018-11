Mynář vs. NBÚ. Spor o prověrku po více než 1000 dnech začne, u soudkyně už kancléř jednou prohrál

Dosud se neobjevilo oficiální vysvětlení, proč NBÚ odmítl nejpřísnější prověrku Mynářovi vydat. Vzhledem k povaze režimu práce NBÚ je to logické. Nicméně spekulovalo se o tom, že důvody mohou být Mynářovy obchody z minulosti.

V lednu 2015 například vyšlo najevo, že kancléř koupil od advokáta Víta Širokého vilu ve Strašnicích. Cena 5,5 milionu byla podle realitních makléřů podstřelená.

Česká televize také upozornila na to, že důvodem mohla být zhruba 30 let stará nehoda, kterou Mynář způsobil v opilosti. Nikomu se nic nestalo. Problém podle ČT může být v tom, že ji Mynář v řízení s NBÚ nezmínil.