ŽIVĚ: Lidé se v pražském kostele loučí s Libuší Šafránkovou. Zájemci čekali v dešti

Praha V kostele na pražském Spořilově začalo za přísných bezpečnostních podmínek poslední rozloučení s Libuší Šafránkovou. Zájemci čekali v dešti před kostelem.

Lidé se v pátek mohou přijít rozloučit s herečkou Libuší Šafránkovou, která zemřela 9. června ve věku 68 let. Veřejné rozloučení začalo v 10:00 v kostele sv. Anežky v Praze na Spořilově. Venku je vytvořeno pietní místo, kam mohou obdivovatelé herečky přidat svůj podpis do kondolenční knihy.



Ve 14:00 se kostel pro veřejnost uzavře, aby ho bylo možné připravit na smuteční mši pouze v kruhu rodiny a přátel zesnulé herečky, mše začne v 16:00. Lidé ji budou moci sledovat na velkoplošných obrazovkách u kostela nebo živě v České televizi.

Z důvodu stále platných opatření proti pandemii prosí organizátoři piety veřejnost, aby při sledování obřadu na velkoplošných obrazovkách dodržovala rozestupy. V místech, kde to nebude možné, by měli mít lidé zakryté dýchací cesty rouškou (venku) a respirátorem při vstupu do kostela.



Zádušní mše a uložení na hřbitově se podle dřívějších informací uskuteční o týden později 2. července v hereččiných rodných Šlapanicích u Brna.