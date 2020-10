Pražskému nádraží Vyšehrad se propadá střecha. Památce hrozí smutný konec, ve hře je i vyvlastnění

Praha V památkově chráněné budově pražského nádraží Vyšehrad se začala propadat střecha. Na stav chátrající secesní budovy upozornil zastupitel Prahy 2 a člen Pirátů Jaroslav Němec. Majitel objektu firma RailCity Vyšehrad podle Němce nechává stavbu chátrat řadu let a také blokuje možnost odkupu ze strany hlavního města. Za bývalou drážní budovu požaduje firma 117 milionů korun, ačkoliv znalecký posudek ji ohodnotil za necelých 70 milionů.

Chybějící části střešní krytiny, odpadávající plechy

a v některých místech je vidět i spodní dřevěná konstrukce. „Ještě pár měsíců zpět střecha v tak špatném stavu nebyla. Jestli do ní bude dál zatékat nebo padat sníh, tak se bude nejen dál snižovat hodnota památky, ale i prodražovat její oprava,“ popisuje současný stav nádraží zastupitel Prahy 2 Jaroslav Němec.



O zhoršení stavu tehdejší drážní budovy informoval Němec nejprve Odbor památkové péče pražského magistrátu. „Vlastníkovi kulturní památky byly opakovaně uloženy pokuty v souladu s právním řádem za porušování povinností, které mu v souvislosti s vlastnictvím kulturní památky ukládá zákon o státní památkové péči,“ píše se v tiskové zprávě. Rozhodnutí byla předmětem odvolacího řízení a byla potvrzena ministerstvem kultury. Vlastník podal správní žalobu a věc nyní řeší soud.

„Úředníci v příštím týdnu navštíví objekt a zhodnotí, jestli majitel zajistil, že do budovy již nezatéká. Město Praha nyní podniká kroky, aby zabránilo zhroucení celé budovy, provede dle zákona o státní památkové péči udržovací a neodkladné zabezpečovací práce na náklady vlastníka, které mohou být vymáhány zpětně i exekučně,“ popisuje předpokládaný scénář Jaroslav Němec.

Ke stavu secesní budovy se vyjádřil i pražský radní Jan Chabr (TOP 09). Ten pro ČTK sdělil, že město se pokoušelo jednat o odkupu památky. Majitel ale požadoval buď příliš velkou cenu, nebo výměnou stavební pozemky, se kterými již však má magistrát jiné záměry. Podle dřívějších vyjádření požadoval vlastník za objekt 117 milionů korun, magistrát však na základě znaleckého posudku mohl nabídnout pouze 67 milionů. Redakce Lidovky.cz kontaktovala jednatelku společnosti RailCity Vyšehrad kvůli vyjádření ke stavu zmiňované budovy. Na otázky ale dosud nereagovala.

Je potřeba urychleně jednat

Firma RailCity Vyšehrad sídlí v tehdejší drážní budově a do médií se dlouhodobě nevyjadřuje. „Poslední jednání města s vlastníky o případném odkupu proběhla počátkem března letošního roku, od té doby je ticho,“ tvrdí Němec. Podle něj je potřeba především neodkladně jednat. Jakékoli zaváhání může teď zavinit to, že bude památka ztracena.

,,I když je nyní krize a zdraví je přednější, myslím, že má stále smysl o záchranu památek bojovat,” komentuje pirátský zastupitel Jaroslav Němec a dodává: „Je nutné okamžitě jednat a zabezpečit budovu před jejím zřícením a zahájit i proces vyvlastnění.

Právě téma vyvlastnění památkově chráněné budovy bylo znovu otevřeno počátkem letošního roku. To již v rámci mise WHC UNESCO v druhé polovině roku 2019 navrhlo Praze využít své pravomoci k vyvlastnění bývalého nádraží Vyšehrad.

Vyvlastnění památkově chráněné budovy umožňuje památkový zákon, ovšem pouze za určitých poměrně přísných podmínek. Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) ČTK sdělil, že pokud by nedošlo k dohodě, je magistrát připraven jít i touto cestou. Nejprve by se však podle zákona musel budovu pokusit koupit stát, takže město by k tomu muselo přesvědčit ministerstvo kultury nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Budeme postupovat podle zákona o památkové péči, kde první krok je pokus o vykoupení, a pokud se vykoupit nepodaří, zahájíme řízení o vyvlastnění,“ uvedl náměstek. Pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) k tomu dodal, že by šlo o první pokus o vyvlastnění na základě památkového zákona vůbec.

„Mám obavu, aby se neprotáhl do horizontu let, čímž se logicky stav objektu ještě zhorší, než padne finální rozhodnutí. I on přiznává, že vzhledem ke stavu budovy je potřeba jednat ihned.

V případě získání objektu do vlastnictví Prahy by tam mohla být po rekonstrukci umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy. O to má zájem i Praha 2. Nádraží patří mezi sedm míst, o kterých nyní město pro umístění cyklu uvažuje.

Budova vznikla v letech 1904 až 1905, provoz nádraží byl zastaven kolem roku 1960. V soukromých rukách je objekt, který byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku, od roku 2007. Obnovení původní funkce není možné, protože moderní normy neumožňují umístit nádraží v zatáčce. Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.