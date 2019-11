Ministerstvo kultury netransparentně rozdělovalo dotace, tvrdí NKÚ. Zároveň podal dvě trestní oznámení

Praha Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) podal dvě trestní oznámení v souvislosti s kontrolou na ministerstvu kultury, která se týkala udílení dotací. V nich byly podle NKÚ netransparentně rozdělovány desítky až stovky milionů korun. Úřad podal také oznámení finančnímu úřadu. Kontrola se týkala let 2016 až 2018 a nedostatky našli kontroloři jak na straně ministerstva, tak na straně příjemců dotací.

„Blíže je (trestní oznámení) ale nemůžeme komentovat a je na příslušných orgánech, jak budou dále postupovat,“ řekla ve čtvrtek ČTK mluvčí NKÚ Jana Gabrielová. Trestní oznámení byla podána Městskému státnímu zastupitelství v Praze.



Podle kontroly se každý rok zvyšoval objem peněz, které MK přidělilo bez výběrového řízení. V letech 2011 až 2013 takto rozdělilo více než 68 milionů korun, v letech 2016 až 2018 to bylo už přes 112 milionů korun. Zároveň ministerstvo podle NKÚ žadatele dostatečně nekontrolovalo a přidělovalo podporu i žadatelům, kteří nesplnili podmínky.

Například pořadatel karlovarského filmového festivalu minimálně za roky 2013 až 2017 každoročně vypracoval dvě verze vyúčtování - v prvním vykazoval zisk, v opraveném vyúčtování vykazoval ztrátu, ministerstvo kultury ale několik let za sebou vyúčtování přijalo bez výhrad a každoročně tomuto žadateli přidělilo dotaci, kterou požadoval, a to ve výši desítek milionů korun. Značnou část těchto peněz měli pořadatelé festivalu vrátit do rozpočtu, což ale ministerstvo nepožadovalo, uvedli kontroloři. Zda se trestní oznámení týká dotací udělovaným festivalu, mluvčí NKÚ neupřesnila.

Tisková mluvčí karlovarského festivalu Uljana Donátová ČTK sdělila, že jeho organizátoři nejsou obeznámeni s žádnými trestními oznámeními, která by se týkala festivalu.

Mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová na dotaz, zda úřad zvažuje po zjištění NKÚ další podporu festivalu, uvedla, že filmový festival ve Varech je špičkový filmový festival. „Určitě ho chceme podpořit, ale samozřejmě budeme chtít garance, že účetnictví bude v pořádku a dotace bude čerpána v souladu se zákonem,“ uvedla.

NKÚ ve své zprávě zveřejněné v srpnu konstatovalo, že MK v uvedených letech rozdělovalo peníze na kulturní aktivity složitě, neefektivně a netransparentně, podpora byla roztříštěná a kvůli chybějícímu informačnímu systému náročná pro poskytovatele i příjemce. I když MK podle kontrolorů už po předchozí kontrole před pěti lety slíbilo nápravu, nedostatky přetrvávaly.

K závěrečné zprávě kontrolorů MK již dříve uvedlo, že od letošního roku platí příkaz ministra, který sjednotil a podrobně upravil systém dotací a do velké míry odstranil roztříštěnost, složitost, administrativní zátěž a neefektivitu dotačních výběrových řízení.