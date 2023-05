Lidovky.cz: Jak probíhaly poslední hodiny před velkou premiérou balíčku? O čem se ještě debatovalo, co se dolaďovalo?

Vládne představa, že jsme někde seděli s vládou. Ale bylo to tak, že jsme se seznámili s tím, co má vláda za cíle a pak jsme loni v listopadu představili menu návrhů k řešení strukturálního schodku. A ty jsme posléze projednávali s jednotlivými rezorty a občas i s vládou.

Poté, co vláda řekla, teď musíme zasednout ke stolu politicky, jsme s nimi už nemluvili. Pokud si někoho z nás nezavolali s tím, že chtějí komentář k tomu či onomu. My jsme ekonomové, nemáme dělat politiku. Co politici v předvečer představení balíčku veřejnosti ještě dolaďovali, bylo zdanění tichého vína.