Nevidomého zpěváka okradl kamarád o milion a půl. Pachatel dluží peníze i známé umělkyni Holanové

Praha „Dobrák, který by se pro ostatní rozdal,“ tak popisují nevidomého zpěváka Radka Žaluda jeho známí. Na svoji dobročinnost ale pětatřicetiletý hudebník nedávno doplatil. Na jaře ho zlákal k investicím do aut a elektroniky kamarád František M. a Žalud mu postupně poslal téměř 1,6 milionu.

„Přišel za mnou s tím, že by potřeboval pomoct s podnikáním. Já mu věřil, neměl jsem důvod pochybovat, byli jsme opravdu dobří přátelé,“ řekl serveru Lidovky.cz Žalud.



S Františkem M. se zná přes osm let, spřátelili se v lidové televizi Šlágr TV, kde společně pracovali na pořadech. „Namluvil mi, že ho v minulosti kamarádi okradli, a on proto teď nemá peníze, které by investoval,“ uvedl Žalud.

Zprvu poslal podvodníkovi 580 tisíc korun, aby mohl koupit tři auta v Belgii a přeprodat je za výrazně vyšší cenu v Česku. „Přesvědčoval mě, že už má kupce, vypadalo to opravdu důvěryhodně,“ pokračoval zpěvák Radek Žalud, který sice nevidí, ale zato má perfektní sluch, a proto se živí i jako ladič hudebních nástrojů. Zároveň dodal, že vzhledem k nejisté budoucnosti v showbyznysu kvůli koronavirové krizi si chtěl něco přivydělat i jinde.

Hudebník je mimo jiné i dodavatelem kompenzačních pomůcek pro nevidomé. Obstarává techniku, jež usnadňuje lidem se zrakovým postižením život. Jde třeba o mobily, které umí přečíst text, rozpoznat bankovky či popsat fotografii. „František slíbil, že mi dodá iPhony a jiné příslušenství od značky Apple levněji a já je pak budu moci nabídnout ostatním nevidomým za nižší cenu,“ uvedl Žalud. Ovšem takových telefonů obdržel zpěvák jen pár a své peníze už nikdy neviděl. Auta František M. nepřivezl do Česka žádná.

Žalud se proto rozhodl v půlce srpna podat na Františka M. trestní oznámení. „Když jsem tak učinil, poslal mi na účet pět tisíc korun, to je vše, co mi vrátil,“ uvedl poškozený. František M. dluh nezapírá a pro Lidovky.cz uvedl, že ho celá situace velmi mrzí. Podle něj ale šlo o finanční výpůjčku a zpěvák věděl, do čeho jde. „Radek byl velmi dobře informovaný o mé finanční i soukromé situaci, žádné problémy jsem mu nezatajil,“ prohlásil.

Veřejná sbírka

Žalud naposledy s Františkem M. mluvil před měsícem. Ten mu slíbil, že pošle další peníze, ale neučinil tak. „Dluh se snažím vyrovnávat tak, jak mi to moje finanční situace dovolí,“ uvedl na to konto František M., který stále pracuje pro televizi Šlágr. K trestnímu oznámení se prý nehodlá vyjadřovat, neboť ho policie ještě nekontaktovala.

František M. navíc neokradl jen nevidomého hudebníka, ale celou jeho rodinu, jejíž členové se také potýkají se zdravotními problémy. Do investic totiž padla většina rodinných úspor. „Otec se sestrou jsou sluchově postižení a matka pobírá invalidní důchod kvůli páteři. Hrůzné na tom je, že Franta to věděl a de facto nás všechny zničil,“ smutně poznamenal Žalud.

Pětatřicetiletý zpěvák pomalu ztrácí veškeré naděje, že své peníze někdy uvidí. Po konzultaci s bezpečnostním analytikem Miloslavem Ondrou zjistil, že dotyčný dluží i jinde. „Má asi 23 exekucí za přibližně 16 milionů korun,“ přiblížil Žalud. František M. se odmítl k exekucím vyjadřovat.

Filantrop Ondra se následně rozhodl založit transparentní účet, kam mohou lidé posílat peníze na pomoc zpěvákovi. „Radku, drž se!“ píše Milan Suchý, který poslal dva tisíce korun. Veřejná sbírka funguje od začátku minulého týdne a na konto 2501881984/2010 zatím přišlo přes 47 tisíc korun. „Reakce jsou různé, pozitivní i negativní. Mrzí mě, že si někteří lidé myslí, že ze sebe dělám nevidomého chudáčka, tak to opravdu není,“ bránil se Žalud. Na svůj případ chce upozornit i z toho důvodu, aby varoval ostatní. „Když někdo okrade kamaráda i jeho invalidní rodinu, tak kam to půjde dál?“ tázal se řečnicky.

Zároveň chce vyzvat i jiné poškozené, aby se přihlásili. Žalud totiž není zdaleka sám, kdo podvodníkovi naletěl. „Dluží mi asi 400 tisíc, před deseti lety jsme spolu pracovali a já mu peníze půjčil,“ řekl serveru Lidovky.cz Robert Škorpík. Od té doby neviděl ani korunu. „Sliboval mi, že peníze vrátí, ale šlo jen o výmluvy,“ pokračoval okradený. Právní cestou případ zatím neřešil. „Uvidím, zda podám trestní oznámení, nevím, jestli na to mám ještě sílu,“ přiznal Škorpík.

Podvod s koncertem Holanové

Špatnou zkušenost má s Františkem M. i Zdeněk Stočes, jenž se s dotyčným zná rovněž z televize Šlágr. Celkem mu dluží 430 tisíc. „Peníze jsem mu půjčil před pěti lety, prosil mě o pomoc, byla zamnou i jeho manželka s pláčem,“ popsal serveru Lidovky.cz Stočes. František M. s ním následně přestal komunikovat, změnil si telefonní číslo a sumu nikdy nevrátil. Stočes se rozhodl řešit spor soudně. „Ale soud v Havlíčkově Brodě ho osvobodil, že to prý není trestný čin,“ tvrdí poškozený s tím, že podá odvolání. Údajně přitom podepsali i dlužní úpis. „Je to syčák. Jestli chtějí lidé udělat dobrý skutek, ať Radkovi peníze pošlou, ten přišel o značně vyšší částku,“ uzavřel Stočes.

Radek Žalud bude dalším skvělým hostem koncertu UŽ JSME TROCHU DÁL. Zazpívá si v Řiditeli autobusu a v Prodané... http://t.co/YghpYBQziV — The Tap Tap (@TheTapTap) January 31, 2015

František M. dluží padesát tisíc i zpěvačce Marcele Holanové. „Jednalo se o podvod s koncertem v Žatci, už je to přes tři roky,“ potvrdil serveru Lidovky.cz její manažer Jiří Rámeš. Podvodník se od té doby Holanové vyhýbá a přerušil s ní veškeré kontakty. „On vyloženě lže, umí velmi dobře manipulovat s lidmi. Okrást nevidomého je ale vyloženě hyenismus,“ dodal Rámeš.

Na Františka M. upozorňují už i uživatelé na Facebooku. „Pracuje na Šlágr TV, vybere zálohu za automobil, který nikdy nepřiveze. Ze začátku docela věcně komunikuje,“ stojí v příspěvku z listopadu 2016 na skupině Zloději a podvodníci. K dalším poškozeným se František M. na dotaz serveru Lidovky.cz odmítl vyjádřit.