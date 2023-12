Nezaměstnanost v listopadu zůstala 3,5 procenta, očekává se mírný růst

Počet lidí bez práce se od října zvýšil a volných míst ubylo, ale stále zůstává více neobsazených pozic než nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Úřad práce ČR. Vývoj nezaměstnanosti byl v souladu s očekáváním analytiků, podle kterých se hospodářská stagnace na trhu práce zatím neprojevuje. V nadcházejících měsících očekávají s ohledem na sezonní faktory mírný růst nezaměstnanosti.

Lidí bez práce bylo na konci listopadu 263 226, o 2585 více než v říjnu. Počet volných míst meziměsíčně klesl o 1788 na 278 708. Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v listopadu 0,9 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 9,8 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst bylo na Mladoboleslavsku a v okresu Praha-západ, a to 0,2 uchazeče na místo.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v Ústeckém kraji, kde činila 5,4 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost, shodně 2,6 procenta, byla ve Zlínském kraji a na Vysočině.

„Jakkoliv česká ekonomika letos směřuje k celoročnímu poklesu HDP, tak hlad po pracovní síle stále trvá, i když by byl asi přirozenější postupný nárůst nezaměstnanosti,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Generální ředitel společnosti Randstad ČR Martin Jánský uvedl, že se v listopadu na trhu práce potkaly dva protichůdné trendy. „Na jedné straně čelí ekonomika problémům, které se projevují v pokračujícím poklesu HDP, nižších objemech zakázek, menší kupní síle a slabší spotřebě domácností. Závěr roku je navíc obdobím, kdy končí řada smluv uzavřených na dobu určitou, stejně jako smlouvy s dohodáři. Na druhé straně před Vánocemi tradičně roste poptávka v odvětvích, jako jsou retail, e-commerce, logistika nebo skladovnictví,“ uvedl ke stagnující nezaměstnanosti.

V nadcházejících měsících podle Úřadu práce ČR i podle analytiků nezaměstnanost mírně vzroste kvůli útlumu sezonních prací. Analytici očekávají, že by se mohl projevit i hospodářský útlum, takže by se následně podíl nezaměstnaných snižoval pomaleji, než by odpovídalo sezonním faktorům. „Je zde riziko, že slabý výkon české ekonomiky povede na přelomu roku přece jen k viditelnějšímu nárůstu míry nezaměstnanosti, ve výhledu na rok 2024 ale i tak hovoříme o celoročním průměru pod úrovní čtyř procent. Na tuzemském trhu práce se tedy z pohledu vývoje nezaměstnanosti zatím žádné drama nerýsuje,“ uvedl Jáč.

Expertka PwC na lidské zdroje Andrea Linhartová Palánová upozornila, že dlouhodobě nízká nezaměstnanost českou ekonomiku spíš brzdí, protože neumožňuje zdravou konkurenci. „Řešením nicméně není hromadné propouštění, ale spíše pokračující modernizace a digitalizace a s tím související vznik nových pracovních pozic, na které bude možné převádět zaměstnance ze stávajících povolání,“ doplnila.