Nezaměstnanost je nízká. Bude zdravé, když platy porostou rychleji než produktivita

Česká nezaměstnanost je nejnižší v celé Evropě. Byla nejnižší dokonce i po většinu posledních zhruba šesti let, tedy včetně dvou let před covidovou pandemií. Mohlo by se proto zdát, že zdejší trh práce je po řadu let v přímo vzorné kondici. Tak to ale bohužel není.

Jednoduchým měřítkem této kondice je sice právě míra nezaměstnanosti, ale té musíme správně rozumět. Naznačuje poměr mezi částkou, kterou chce za svou práci pracovní síla, tedy lidé, kteří svou práci prodávají nebo by rádi prodávali (ať už formou zaměstnání, nebo formou OSVČ), a částkou, kterou je těmto lidem ochotna zaplatit druhá strana, tedy ti, pro které je práce odváděna (všichni zaměstnavatelé a dále také firmy a domácnosti odebírající práci od OSVČ).