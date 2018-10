Nezvykle teplé počasí vydrží až do příštího týdne, na Martina sněžit nebude

PRAHA Na zimní údržbu silnic a ulic už je sice v Praze připraveno 24 tisíc tun soli a 300 tun solanky, na chumelenici to ale ještě nevypadá. Podle předpovědi nezvykle teplé počasí, které způsobuje tlaková níže, vydrží až do příštího týdne. Rekordy by mohly padat i v dalších dnech. Počasí je ovšem tématem i v dalších evropských zemích. Vlna extrémního počasí zasáhla například Španělsko, Itálii či Francii.

Noc na úterý se málem stala první říjnovou tropickou nocí v historii měření teplot v Česku. Chyběly k tomu dvě desetiny stupně Celsia. Nejtepleji bylo v Mošnově na Novojičínsku, kde meteorologové naměřili 19,8 stupně, což je zatím nejvyšší noční teplota za říjen v republice, jak řekl ČTK Radim Tolasz z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

I přes den byly oproti předešlým dnům nezvykle vysoké teploty, které místy připomínaly babí léto. Jestliže v pondělí bylo v Praze kolem 23. hodiny osm až devět stupňů, ráno v šest až sedm hodin bylo naměřeno 16 až 17 stupňů Celsia.

Podle meteoroložky Aleny Zárybnické byly úterní maximální teploty zhruba o 10 °C vyšší, než je v tomto období obvyklé. Dostaly se na mnoha místech i nad 20 stupňů Celsia.



„Hluboká tlaková níže pojmenovaná Vaia nad Alpami a mohutná tlaková výše nad evropskou částí Ruska jsou dva tlakové útvary, které stojí za tím silným větrem. Rozdíl tlaku přes 60 hektopascalů se vyrovnává právě tím silným větrem. A protože ta níže přechází z Alp směrem k severu, dostává se k nám teplý vzduch od jihu – proto tak citelné oteplení,“ vysvětluje pro Lidovky.cz na konec října netradiční jev Zárybnická.

„Úplně běžné to není, ale pamatujeme si i případy, kdy v minulých letech byla třeba i v půlce listopadu teplota kolem 15 stupňů Celsia,“ dodala kolegyně a expertka na počasí Marie Odstrčilová s tím, že i v příštích dnech budou patrně překročeny i další teplotní rekordy.

Nadprůměrné teploty vydrží podle oslovených meteoroložek i celý příští týden. Počítat můžeme s maximy kolem 16 stupňů Celsia při slunečnu. Ale mohou se také tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Tím by pak teploty klesly na 12 stupňů.

Na Martina bílo nebude

Podle dlouhodobých předpovědí se na sv. Martina, tedy 11. listopadu, nedočkáme sněhu, ačkoli první výraznější sněžení přišlo už minulý víkend. Na Šumavě leželo i kolem 15 centimetrů bílé pokrývky. „Do 12. listopadu bude počasí spíše nadprůměrně teplé. Odhadem může být kolem deseti až čtrnácti stupňů,“ uvedla Odstrčilová.

Na otázku, jestli bude letos tuhá zima, meteorologové zatím neznají odpověď. „Jsou sice k dispozici sezonní předpovědi, které můžou leccos naznačovat, ale spolehnout se na ně nemůžeme,“ dodala Zárybnická.

Vlna extrémního počasí spojená se silným větrem v noci na úterý překvapila mnohé evropské státy. Přehnala se například přes značnou část Francie, kde zůstalo bez elektřiny na dvě stě tisíc domácností. V Itálii si bouře od neděle vyžádaly nejméně 10 mrtvých a desítky raněných.

V Jižních Tyrolech strom vyvrácený větrem spadl na dobrovolného hasiče a usmrtil jej. Další oběti hlásí italská média také z okolí Říma a Neapole. S lokálními záplavami se pak potýká jižní Rakousko. Ve spolkové zemi Korutany se ocitlo 10 tisíc domácností bez proudu. Podle hasičů vítr strhl části střechy pevnosti Hohensalzburg v Salcburku a areál byl uzavřen.