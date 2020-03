Zeman po návratu z Číny počítá s dvoutýdenní karanténou v Lánech. Nejedlému prý vynadá

PRAHA Prezident Miloš Zeman podporuje opatření zavedená v boji proti šíření nového typu koronaviru. Pokud se někomu zdají drastická, má si uvědomit, že při jejich nezavedení by mohly nastat smrtelné případy onemocnění. Zeman to v úterý řekl televizi Nova. Zároveň oznámil, že by karanténu po summitu v Číně trávil v Lánech.

‚Nejhorší, co by nás mohlo potkat, je strach.‘ Zeman varoval před panikou kvůli koronaviru, epidemie prý přejde Zeman řekl, že podporuje opatření, která vláda a Bezpečnostní rada státu zavedly. Zakázaly akce s účastí nad 100 lidí nebo uzavřely základní, střední i vysoké školy. „Nikdo z nás by nechtěl, abychom dopadli jako v Itálii,“ řekl prezident s odkazem na vysoký počet nakažených v této zemi. „I když vám třeba budou připadat drastická, uvědomte si, že kdybyste je neprovedli, mohly by přijít i třeba ty smrtelné případy,“ řekl Zeman k zavedeným opatřením. Označil za velkou záhadu, proč se situace v Itálii vyvinula v epidemii s daleko horšími následky než v dalších zemích.

Zeman odmítl kritiku vlády za nedostatečnou komunikaci. Označil takové výtky za hloupé, protože vláda pořádá „několik tiskových konferencí denně“. Prezident si nemyslí, že by se situace v České republice vyvinula podobně jako v Itálii, tedy například až do vyhlášení karantény v celém státě. Zároveň varoval před nákupní panikou. Velké obchody podle něj mají dostatek trvanlivých potravin a jediným problémem je jejich rozvoz ze skladů přímo do prodejen. Karanténa v Lánech Zeman také nepřímo potvrdil, že se zúčastní dubnového summitu v Číně. Počítá, že následnou dvoutýdenní karanténu stráví na zámku v Lánech. Řekl to dnes televizi Nova. Summit Číny se 17 středo- a východoevropskými zeměmi se má konat v polovině dubna v Pekingu. Zeman na začátku roku účast na summitu odmítl kvůli nedostatečným čínským investicím v České republice. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit. Účast Zemana na summitu potvrdil v posledních dnech ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) i premiér Andrej Babiš (ANO). Pražský hrad dosud Zemanovu účast nepotvrdil, prezident tak ale dnes nepřímo učinil. Řekl, že v Pekingu, kde je podle něj situace ohledně koronaviru klidná, se chce chránit stejně jako ostatní hlavy států. Dodal, že když mu to hygienici dovolí, následnou dvoutýdenní karanténu by trávil na zámku v Lánech. Předseda Pirátů Bartoš chce po Zemanovi informace ohledně cesty Mynáře a Nejedlého do Číny Cestu Zemana do Pekingu měla před dvěma týdny v Pekingu potvrdit delegace tvořená kancléřem prezidenta Vratislavem Mynářem, jeho poradcem Martinem Nejedlým a členem představenstva CITIC Europe Holdings a šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. Po návratu z Číny do Česka měli zůstat dva týdny v karanténě, Nejedlý ale podle serveru Aktuálně.cz karanténu porušil a poobědval v restauraci. Nejedlý to odmítl. „Vynadám mu, jakmile ho uvidím,“ řekl dnes Zeman.