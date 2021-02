Na radnici Prahy 6 se objevil covid. Uzavřeno bylo kompletně celé čtvrté patro, kde sídlí i starosta

PRAHA Na radnici Prahy 6 se podle informací serveru Lidovky.cz objevil covid. Zaměstnanci přešli na smíšený režim, část z nich nadále pracuje přímo z místa, zbytek přešel na home office. Uzavřeno bylo kompletně celé čtvrté patro, kde sídlí i starosta, kvůli plošné dezinfekci. Situace by se podle informací, které má server Lidovky.cz, měla řešit v pondělí na grémiu. Výskyt koronaviru na radnici potvrdil i tiskový mluvčí Jiří Hannich.

Server Lidovky.cz získal fotografie, na nichž je vidět nápis „4. patro uzavřeno“ z budovy pražské radnice. Právě tady má podle dostupných informací sídlit starosta, místostarostové a všichni radní. Mluvčí radnice Jiří Hannich pro Lidovky.cz uzavření tohoto patra pro Lidovky.cz potvrdil.

„Na úřadě se nachází už od pátku. Po pracovní době tam byla vyvěšena, protože se koncem minulého týdne objevily další případy koronaviru, pan starosta (Ondřej Kolář - pozn. red.) a pan tajemník nařídili dezinfekci prostor,“ uvedl pro Lidovky.cz Hannich. „Pan starosta vydal pokyn, že lidé, kteří mají v tomto patře kancelář, budou pracovat v režimu home office. Obecně teď radnice funguje v hybridním režimu,“ dodal Hannich s tím, že uzavření bude platit ještě minimálně v pondělí.

Chod zastupitelstva a rady městské části není podle Hannicha omezen, část zasedání rady probíhá kompletně on-line, zatímco zastupitelstvo se schází hybridně, tedy že část zastupitelů chodí na zasedání přímo do budovy radnice a zbytek se připojuje on-line formou.

Podle informací serveru Lidovky.cz by se mělo situací v pondělí zabývat grémium starosty. O tom, kteří lidé konkrétně jsou nakaženi, Hannich nemluvil. Zda se nákaza týká například i starosty Ondřeje Koláře (TOP 09), není jasné. „Já jsem ještě neviděl program pondělního grémia, ale je možné, že se výskyt nákazy bude řešit,“ uvedl Hannich.



„Nikdo z toho není nijak extra nadšený, ale všichni chápou, že se musíme této situaci přizpůsobit,“ uvedl pro Lidovky.cz Hannich, který sám v poslední době pracoval z domova a na radnici nedocházel.



Podle něj není narušen ani provoz směrem k veřejnosti. „Prozatím to nenarušuje chod radnice, všechno běží úplně normálně. Co se týká úřednické činnosti směrem k občanům, rozdělili jsme jednotlivá oddělení na dvě poloviny, takže se zaměstnanci střídají v tom, kdo bude pracovat přímo v kanceláři, a kdo v režimu home office,“ uvedl mluvčí pro Lidovky.cz. Dodal také, že všichni zaměstnanci mají možnost se otestovat antigenními testy. „Máme navíc všichni k dispozici mobily a počítače, takže se rozhodně nedá říct, že by byl chod radnice ani směrem k veřejnosti, ani v té politické sekci nějak omezen,“ uvedl Hannich.